نوير: لهذه الأسباب أريد تأجيل قراري بشأن تجديد عقدي

الثلاثاء، 02 ديسمبر 2025 - 11:34

كتب : FilGoal

مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ

شرح مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ أسباب رغبته في تأجيل قراره بشأن تجديد عقده مع ناديه.

وينتهي الحارس البالغ من العمر 39 عاما عقده مع النادي البافاري في نهاية الموسم الجاري.

وقال نوير لسكاي سبورت ألمانيا: "تجديد العقد؟ ليس بعد، أريد أن آخذ وقتي، الأمر يتعلق باللحظة وحالتي، علي معرفة حالة جسدي وصحتي وهل من المنطقي أن أستمر، ما زلت في حاجة إلى تأجيل هذا القرار قليلا".

أخبار متعلقة:
نوير يغلق الباب أمام العودة لمنتخب ألمانيا في كأس العالم 2026 نوير يوضح.. هل يفكر في العودة لمنتخب ألمانيا نوير: دوناروما كان مستعدا لتحمل خطر إصابة موسيالا نوير: علينا اللعب كما ظهرنا أمام بنفيكا في الشوط الثاني.. وإلغاء هدف كيميتش أمر مزعج

ويرتدي الحارس الألماني شارة قيادة بايرن ميونيخ.

وخاض نوير 578 مباراة رفقة بايرن واستقبلت شباكه 475 هدفا وحافظ على شباكه في 271 مباراة.

وحصل نوير على جميع البطولات الممكنة مع بايرن ميونيخ سواء محليا أو قاريا.

وعلى المستوى الدولي يفتقد نوير فقط بطولة يورو وكأس العالم للقارات، لكنه توج ببطولة كأس العالم 2014.

وكان نوير قد انضم إلى بايرن ميونيخ قادما من شالكة في صيف 2011 مقابل 30 مليون يورو.

مانويل نوير بايرن ميونيخ الدوري الألماني
نرشح لكم
مواعيد مباريات الثلاثاء 2 ديسمبر - مصر تواجه الكويت.. وبرشلونة ضد أتلتيكو مدريد لاوتارو: مشكلة مع كيفو؟ يعانقني كثيرا أكثر حتى من زوجتي موندو ديبورتيفو: برشلونة يوافق على طلب أراوخو بالابتعاد عن المباريات كونتي: الفوز على روما رسالة لأنفسنا.. وأنصح أعدائي فقط بالتدريب جاسبريني: لم نقدم ما أردناه أمام نابولي وارتكبنا خطأ في الهدف كلفنا الخسارة لامين يامال يكشف سبب اختياره تمثيل إسبانيا بدلا من المغرب كأس العرب - مؤتمر المغرب: بنشرقي يغيب مباراتين للإصابة.. وعانينا لعدم اكتمال المعسكر نابولي يفوز على روما في دربي الشمس ويشعل الصدارة
أخر الأخبار
كأس العرب - مؤتمر مدرب السودان: نعرف نقاط قوة وضعف الجزائر.. وهذا هو طموحنا 7 دقيقة | كأس العرب
كأس العرب - مؤتمر بوقرة: نعد بعض اللاعبين للمنتخب الأول.. وهذا موقف دغموم 28 دقيقة | كأس العرب
نوير: لهذه الأسباب أريد تأجيل قراري بشأن تجديد عقدي 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
للمشاركة في أمم إفريقيا.. سلوت يكشف موعد انضمام محمد صلاح لـ منتخب مصر 36 دقيقة | منتخب مصر
التشكيل المتوقع – محمد شريف يقود هجوم مصر الثاني ضد الكويت 56 دقيقة | الوطن العربي
تعرف على 9 قنوات مفتوحة تبث كأس العرب عبر نايل سات 59 دقيقة | كأس العرب
مواعيد مباريات الثلاثاء 2 ديسمبر - مصر تواجه الكويت.. وبرشلونة ضد أتلتيكو مدريد ساعة | كأس العرب
كأس العرب - منافس مصر.. الكويت تتسلح بـ"عصا سوزا" وثنائي هجومي خطير ساعة | كأس العرب
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 2 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب 3 إكرامي لـ في الجول: مساندة الأهلي لـ رمضان ليست غريبة 4 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا
/articles/518293/نوير-لهذه-الأسباب-أريد-تأجيل-قراري-بشأن-تجديد-عقدي