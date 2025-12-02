نوير: لهذه الأسباب أريد تأجيل قراري بشأن تجديد عقدي

شرح مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ أسباب رغبته في تأجيل قراره بشأن تجديد عقده مع ناديه.

وينتهي الحارس البالغ من العمر 39 عاما عقده مع النادي البافاري في نهاية الموسم الجاري.

وقال نوير لسكاي سبورت ألمانيا: "تجديد العقد؟ ليس بعد، أريد أن آخذ وقتي، الأمر يتعلق باللحظة وحالتي، علي معرفة حالة جسدي وصحتي وهل من المنطقي أن أستمر، ما زلت في حاجة إلى تأجيل هذا القرار قليلا".

ويرتدي الحارس الألماني شارة قيادة بايرن ميونيخ.

وخاض نوير 578 مباراة رفقة بايرن واستقبلت شباكه 475 هدفا وحافظ على شباكه في 271 مباراة.

وحصل نوير على جميع البطولات الممكنة مع بايرن ميونيخ سواء محليا أو قاريا.

وعلى المستوى الدولي يفتقد نوير فقط بطولة يورو وكأس العالم للقارات، لكنه توج ببطولة كأس العالم 2014.

وكان نوير قد انضم إلى بايرن ميونيخ قادما من شالكة في صيف 2011 مقابل 30 مليون يورو.