للمشاركة في أمم إفريقيا.. سلوت يكشف موعد انضمام محمد صلاح لـ منتخب مصر

كشف أرني سلوت مدرب ليفربول عن موعد انضمام محمد صلاح لمنتخب مصر للمشاركة في كأس أمم إفريقيا.

ويستعد ليفربول لمواجهة سندرلاند في الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال سلوت خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "عدم شعور صلاح بالسعادة؟ افتراض عادل وشعور طبيعي لشخص اعتاد اللعب. بالطبع هو ليس سعيدًا، ولكن يمكنني أن أقول إن الطريقة المحترفة التي تعامل بها كانت رائعة، فهو داعم لزملائه. لا يمكنك أن تقدم أداءً جيدًا كل ثلاثة أيام إذا كنت تسير وفق مشاعرك، لكن محمد منضبط للغاية، وسيظل دائمًا ذلك المحترف المثالي كما كان خلال الأيام الماضية."

وكشف "صلاح سيرحل إلى كأس أمم إفريقيا يوم 15 ديسمبر".

وواصل "أريد أن أشيد بمدرب سندرلاند، لقد رأيت مبارتيهما ضد أرسنال ومانشستر سيتي، الفريق يعمل بجد ويقاتل، ويمكنك أن تنظر إلى جدول الترتيب وسترى أنهم يعملون بجد".

وتابع "لحسن الحظ، طوال الفترة التي كنت فيها هنا كان صلاح إنسانا خارقا، لكن اللاعبين حول العالم يمرون أحيانا بلحظات في أنديتهم يكونون فيها بشرا فقط، لقد سجل الكثير من الأهداف لنا وأنا متأكد أنه سيسجل المزيد في المستقبل".

وأكمل "مشاركة صلاح في كأس الأمم الإفريقية؟ هناك تواصل بين الأطراف الثلاثة، اللاعب والنادي والمنتخب. هذا ليس جديدا، لكن فيفا حدد 15 ديسمبر كآخر يوم لخروج أي لاعب من أجل المشاركة في البطولة".

وأردف "لا أعتقد أن إيزاك وجوميز وفيرتز يمكنهم اللعب لمدة 90 دقيقة، الآن علي أن أنتظر إذا كانوا سيشاركون منذ البداية يوم الأربعاء".

وأضاف "سندرلاند يضغط بـ 11 لاعب ويدافع داخل الصندوق ولهذا من الصعب أن تلعب ضدهم ومن المهم أن تبدأ المباراة بشكل جيد حتى إن لم تسجل ويجب أن نكون أفضل لأننا بعيدا عن مباراة وست هام مؤخرا كنا نستقبل الأهداف".

وأتم "كونور برادلي عاد للتدريبات أمس، ليس جاهزا بنسبة 100% حتى الأآن ولذلك يجب أن ندير دقائق لعبه، ونتوقع عودة فريمبونج الأسبوع المقبلة، وللأسف لعبنا الكثير من المباريات بدونه وسيغيب عن البعض الآخر".