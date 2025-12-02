التشكيل المتوقع – محمد شريف يقود هجوم مصر الثاني ضد الكويت

الثلاثاء، 02 ديسمبر 2025 - 11:13

كتب : محمد جمال

إسلام عيسى - محمد شريف - مصر الثاني

استقر حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني على على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الكويت.

ويستعد منتخب مصر الثاني لمواجهة منافسه الكويت في المباراة التي ستجمعهما في افتتاح دور المجموعات من بطولة كأس العرب المقامة في قطر.

ومن المقرر أن يلعب محمد شريف لاعب الأهلي في هجوم الفريق بجانب إسلام عيسى ومصطفى سعد.

أخبار متعلقة:
تعرف على 9 قنوات مفتوحة تبث كأس العرب عبر نايل سات كأس العرب - منافس مصر.. الكويت تتسلح بـ"عصا سوزا" وثنائي هجومي خطير كأس العرب - مدرب سوريا يكشف لـ في الجول كيف تحقق الفوز أمام تونس كأس العرب – أشرف صبحي وأبو ريدة يدعمان منتخب مصر قبل مواجهة الكويت

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل منتخب مصر الثاني كالتالي:

الحارس: علي لطفي

الدفاع: أكرم توفيق – ياسين مرعي – محمود حمدي "الونش" أو رجب نبيل – كريم فؤاد

الوسط: عمرو السولية – محمد النني – محمد مجدي "أفشة"

الهجوم: إسلام عيسى – محمد شريف – مصطفى سعد

ويلعب المنتخب المصري الثاني أمام الكويت على ملعب لوسيل في تمام الرابعة والنصف اليوم الثلاثاء.

وتستضيف قطر كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري.

ويتواجد المنتخبان المصري والكويتي في المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبهما الإمارات والأردن.

مصر الكويت كأس العرب
نرشح لكم
كأس العرب - منافس مصر.. الكويت تتسلح بـ"عصا سوزا" وثنائي هجومي خطير كأس العرب - مدرب سوريا يكشف لـ في الجول كيف تحقق الفوز أمام تونس كأس العرب – لوبيتيجي: فلسطين استحقت الفوز.. وأهدرنا الكثير من الفرص كأس العرب – مدرب فلسطين: أهدي الفوز على قطر للشهداء وللجرحى وللأسرى كأس العرب - فعلها الفدائي بالنيران الصديقة.. فلسطين تفاجئ قطر في الوقت القاتل كأس العرب – حارس سوريا: نستهدف الوصول لأبعد مدى في البطولة كأس العرب – مرياح: لم نملك 11 لاعبا في التدريبات.. وسيطرنا على سوريا كأس العرب – خريبين: الاستحواذ لا يهم أمام الفوز
أخر الأخبار
محمود ناجي حكما لنهائي كأس ليبيا بين أهلي طرابلس وأهلي بنغازي 10 دقيقة | الكرة المصرية
مصدر من الأهلي لـ في الجول: تلقينا عرضا رسميا من برشلونة لضم حمزة عبد الكريم 17 دقيقة | الدوري الإسباني
أثليتك: برشلونة يحدد مستقبل ليفاندوفسكي 20 دقيقة | الدوري الإسباني
مؤتمر أرتيتا: علينا أن نتسم بالطاقة والحماس مثل الوحوش للفوز على برينتفورد 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس العرب - مؤتمر مدرب العراق: مواجهة البحرين صعبة.. ونستعد بالبطولة للملحق العالمي 28 دقيقة | كأس العرب
موندو ديبورتيفو تكشف كواليس تفضيل تشافي في ضم فيران توريس على ألفاريز 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
كأس العرب - مؤتمر مدرب البحرين: نستهدف الوصول إلى النهائي.. نحترم العراق ولكن 50 دقيقة | كأس العرب
أثلتيك: عدم الشعور بالأهمية يدفع أراوخو للرحيل من برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 2 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب 3 إكرامي لـ في الجول: مساندة الأهلي لـ رمضان ليست غريبة 4 قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا
/articles/518291/التشكيل-المتوقع-محمد-شريف-يقود-هجوم-مصر-الثاني-ضد-الكويت