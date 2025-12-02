التشكيل المتوقع – محمد شريف يقود هجوم مصر الثاني ضد الكويت

استقر حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني على على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الكويت.

ويستعد منتخب مصر الثاني لمواجهة منافسه الكويت في المباراة التي ستجمعهما في افتتاح دور المجموعات من بطولة كأس العرب المقامة في قطر.

ومن المقرر أن يلعب محمد شريف لاعب الأهلي في هجوم الفريق بجانب إسلام عيسى ومصطفى سعد.

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل منتخب مصر الثاني كالتالي:

الحارس: علي لطفي

الدفاع: أكرم توفيق – ياسين مرعي – محمود حمدي "الونش" أو رجب نبيل – كريم فؤاد

الوسط: عمرو السولية – محمد النني – محمد مجدي "أفشة"

الهجوم: إسلام عيسى – محمد شريف – مصطفى سعد

ويلعب المنتخب المصري الثاني أمام الكويت على ملعب لوسيل في تمام الرابعة والنصف اليوم الثلاثاء.

وتستضيف قطر كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري.

ويتواجد المنتخبان المصري والكويتي في المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبهما الإمارات والأردن.