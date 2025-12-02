تعرف على 9 قنوات مفتوحة تبث كأس العرب عبر نايل سات

قبل ساعات قليلة انطلقت بطولة كأس العرب التي يشارك فيها منتخب مصر بالفريق الثاني.

وتستضيف قطر كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر.

وتسابقت القنوات العربية على بث مباريات البطولة بشكل مجاني عبر القنوات المفتوحة.

وها هي القنوات المفتوحة الناقلة للبطولة عبر قمر نايل سات

قناة beIN SPORTS المفتوحة

قناة beIN SPORTS XTRA1 المفتوحة (خلال البطولة فقط)

قنوات الكاس المفتوحة

أبو ظبي الرياضية

دبي الرياضية

الشارقة الرياضية

عمان الرياضية

الكويت الرياضية

قناة MBC مصر

ويشارك في البطولة 16 منتخباً يتنافسون للتتويج بلقب البطولة.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثالثة إلى جانب الأردن والإمارات، والكويت.

ويقود حلمي طولان مهمة تدريب منتخب مصر الذي سيشارك في بطولة كأس العرب.

وينطلق مشوار الفراعنة يوم الثلاثاء بمواجهة الكويت.

يذكر أن قطر استضافت نسخة 2021 والتي كانت أول نسخة تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتوج منتخب الجزائر باللقب بعد الفوز على تونس في النهائي.