مواعيد مباريات الثلاثاء 2 ديسمبر - مصر تواجه الكويت.. وبرشلونة ضد أتلتيكو مدريد
الثلاثاء، 02 ديسمبر 2025 - 10:38
كتب : FilGoal
تفتتح مصر اليوم مبارياتها ببطولة كأس العرب 2025.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر والقنوات الناقلة.
كأس العرب
المغرب × جزر القمر.. 2:00 مساء - بي إن سبورتس.
مصر × الكويت.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس.
السعودية × عمان.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس.
الدوري الإنجليزي
فولام × مانشستر سيتي.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 2.
بورنموث × إيفرتون.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 3.
نيوكاسل × توتنام.. 10:15 مساء - بي إن سبورتس 4.
الدوري الإسباني
برشلونة × أتلتيكو مدريد.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
كأس إيطاليا
يوفنتوس × أودينيزي.. 10:00 مساء - إم بي سي أكشن.
كأس ألمانيا
هيرتا برلين × كايزرسلاوتن.. 7:00 مساء.
بوروسيا مونشنجلادباخ × سانت باولي.. 7:00 مساء.
لايبزج × ماجديبورج.. 10:00 مساء.
بوروسيا دورتموند × باير ليفركوزن.. 10:00 مساء - أبو ظبي الرياضية.
