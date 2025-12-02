مواعيد مباريات الثلاثاء 2 ديسمبر - مصر تواجه الكويت.. وبرشلونة ضد أتلتيكو مدريد

الثلاثاء، 02 ديسمبر 2025 - 10:38

كتب : FilGoal

محمد النني - مصر الثاني

تفتتح مصر اليوم مبارياتها ببطولة كأس العرب 2025.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر والقنوات الناقلة.

كأس العرب

المغرب × جزر القمر.. 2:00 مساء - بي إن سبورتس.

مصر × الكويت.. 4:30 مساء - بي إن سبورتس.

السعودية × عمان.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس.

الدوري الإنجليزي

فولام × مانشستر سيتي.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 2.

بورنموث × إيفرتون.. 9:30 مساء - بي إن سبورتس 3.

نيوكاسل × توتنام.. 10:15 مساء - بي إن سبورتس 4.

الدوري الإسباني

برشلونة × أتلتيكو مدريد.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

كأس إيطاليا

يوفنتوس × أودينيزي.. 10:00 مساء - إم بي سي أكشن.

كأس ألمانيا

هيرتا برلين × كايزرسلاوتن.. 7:00 مساء.

بوروسيا مونشنجلادباخ × سانت باولي.. 7:00 مساء.

لايبزج × ماجديبورج.. 10:00 مساء.

بوروسيا دورتموند × باير ليفركوزن.. 10:00 مساء - أبو ظبي الرياضية.

منتخب مصر كأس العرب
