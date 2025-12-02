كأس العرب - منافس مصر.. الكويت تتسلح بـ"عصا سوزا" وثنائي هجومي خطير

ساعات قليلة تفصلنا عن المباراة الأولى لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب ضد نظيره الكويتي.

وتستضيف قطر كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر.

منتخب مصر المشارك في كأس العرب يقع في المجموعة الثالثة إلى جانب الكويت والأردن والإمارات.

ويلعب منتخب مصر ضد الكويت في الرابعة والنصف مساء الثلاثاء ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العرب.

المنتخب الكويتي الطامح في استعادة أمجاده لن يكون خصما سهلا لمنتخب مصر خاصة في وجود المدرب البرتغالي هيليو سوزا.

يستعرض خلال التقرير التالي أهم نقاط القوة الفنية لدى منتخب الكويت قبل ساعات من مواجهة الفراعنة.

بطل الخليج يحمل طموحات الأزرق

في نهاية شهر يوليو الماضي وجد الاتحاد الكويتي لكرة القدم ضالته بالتعاقد مع البرتغالي هيليو سوزا لتدريب المنتخب الملقب بـ"الأزرق".

سوزا عرف النجاح مع منتخبات الفئات السنية للمنتخب البرتغالي، وقاد منتخب تحت 16 عاما للتتويج ببطولة أوروبا 2016.

ثم كرر سوزا إنجازه وقاد منتخب البرتغال تحت 19 عاما للتتويج ببطولة أوروبا عام 2018.

نجاحات سوزا مع الفئات السنية لمنتخب البرتغال، فتحت له أبواب الانتقال لمنطقة الخليج ووقع الاختيار على منتخب البحرين.

قصة سوزا مع البحرين بدأت في أغسطس 2019 ولمدة 4 سنوات صنع خلالها المدرب البرتغالي المجد مع المنتخب العربي.

وقاد سوزا منتخب البحرين للتتويج بلقب كأس الخليج في نسخته رقم 24 التي أقيمت بقطر، ليدخل التاريخ من أوسع أبوابه.

وأصبح سوزا أول مدرب برتغالي في التاريخ يتوج بلقب كأس الخليج.

نجاح سوزا مع البحرين على الأراضي القطرية دفع نادي قطر القطري للتعاقد معه في أكتوبر 2023 وإنهاء مسيرة ناجحة مع المنتخب البحرين.

رحلة سوزا لم تدم كثيرا بالدوري القطري، وجاءته الفرصة من جديد للعودة إلى المنتخبات وهذه المرة مع المنتخب الكويتي.

المدرب صاحب الـ56 عاما قاد منتخب الكويت للتأهل لدور المجموعات بعد الفوز على موريتانيا 2-0 في الدور التمهيدي.

وعن مواجهة مصر قال سوزا في مؤتمر صحفي: "سيكون منتخب مصر قويا بغض النظر عن عدم اللعب بالفريق الأول، وشاهدنا ذلك في النسخة الماضية وقدموا أداء جيدا، الفرق الإفريقية تعاني من نفس المشكلة وشاهدنا قوتهم رغم ذلك وكان الثلاثي مصر وتونس والجزائر في نصف النهائي".

وتابع "منتخب مصر قوي ولديه خبرات كبيرة وأغلب لاعبيهم فوق 25 عاما، لذلك مواجهتنا أمامهم ستكون صعبة وتحد كبير بالنسبة لنا واختبار لإمكانية استمرارنا في البطولة".

وكشف سوزا "نريد بناء فريق قوي للمستقبل وليس فقط من أجل المشاركة في كأس العرب، ويجب الحفاظ على إيجابيتنا والاستفادة من البطولة".

وأوضح "نحن تحت الضغوط بشكل متواصل لأن الكويت منتخب كبير، ويجب أن نستفيد بمنح الخبرات للاعبين وأنا أثق بهم ونسعى للسير قدما للوصول إلى أقصى استفادة".

واختتم سوزا "نعلم أن منتخب مصر عندما يخوض أي بطولة يكون هدفه التتويج باللقب بغض النظر عن اللاعبين ونعلم أنها مباراة صعبة لكننا لن نستسلم من أجل تحقيق نتيجة جيدة ونحن مصممون على الفوز".

حارس مخضرم

منتخب الكويت يعول كثيرا على حارسه الخضرم خالد الرشيدي حارس مرمى نادي الكويت الكويتي.

الرشيدي رغم بلوغه عامه الـ38 إلا أنه يحظى بثقة هيليو سوزا وجهازه الفني ولعب دورا كبيرا في التأهل لدور المجموعات.

الرشيدي تصدى لأكثر من فرصة خطيرة خلال مباراة الكويت وموريتانيا ونجح في الحفاظ على شباكه ببراعة.

خالد الرشيدي واحد من حراس المرمى القلائقل بالكرة الخليجية الذين سبق لهم اللعب بالدوريات الأوروبية.

وسبق للرشيدي اللعب بصفوف تاتران بريشوف السلوفاكي موسم 2009-2010.

كما خاض الرشيدي تجربة اللعب بصفوف نوتينجهام فورست موسم 2013-2014.

وعلى المستوى المحلي لعب خالد الرشيدي لأندية التضامن والسالمية والقادسية قبل أن يستقر بصفوف نادي الكويت.

شوف | الدقيقة 17 .. خالد الرشيدي حارس مرمى الكويت يتصدى لفرصة هدف محقق امام موريتانيا#كأس_العرب2025 #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/SHDyC1bPl5 — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) November 25, 2025

ثنائي خطير

بعيدا عن خبرات المدرب البرتغالي هيليو سوزا، والحارس خالد الرشيدي، يعتمد منتخب الكويت على ثنائي خطير في خط الهجوم.

ويمثل الثنائي يوسف ناصر ومحمد دحام القوة الضاربة في تشكيلة منتخب الكويت والمدرب سوزا.

محمد دحام صاحب الـ25 عاما يعد الاسم الأبرز في السنوات الأخيرة بالكرة الكويتية.

وسجل دخام هدفا وساهم في الآخر حينما فاز منتخب الكويت على موريتانيا 2-0 بالدور التمهيدي لكأس العرب.

دحام مهاجم نادي الكويت الكويتي سجل 7 أهداف خلال 26 مباراة دولية بقميص منتخب الكويت.

اللاعب الذي يجيد في مركزي الجناح والمهاجم الصريح كان هدفا لعديد من الأندية السعودية عقب تألقه مع منتخب الكويت لكن ناديه تمسك بخدماته.

دحام سبق وأن حصل على جائزة أفضل لاعب بالكويت في موسم 2022-2023، كما تألق مع منتخب الكويت في النسخة رقم 26 بكأس الخليج.

⚽️🔥 محمد دحام يبصم على أول أهداف التصفيات المؤهلة لكأس العرب FIFA قطر 2025™، مانحًا الأسبقية للمنتخب الكويتي على نظيره موريتانيا.#كأس_العرب2025#ArabCup2025 pic.twitter.com/y5hhzxqrUi — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 25, 2025

المنتخب الكويتي يملك أيضا مهاجما من العيار الثقيل ويملك خبرات واسعة وهو يوسف ناصر أحد ابرز الهدافين التاريخين للكرة الكويتية.

يوسف ناصر صاحب الـ35 عاما خاض 116 مباراة دولية مع منتخب الكويت، سجل خلالها 53 هدفا.

ويعد يوسف ناصر ثالث الهدافين التاريخين للمنتخب الكويتي، ويحافظ على مكانته بهجوم الأزرق الكويتي رغم بلوغه عامه الـ35.

يوسف ناصر تحدث عن مواجهة مصر في كأس العرب وقال "نتطلع لتقديم كرة جيدة أمام منتخب مصر".

وأضاف المهاجم المخضرم "ندرك قوة المنتخب المصري، لكننا نملك الثقة والقدرة على الظهور بشكل مميز، واللعب بأسلوبنا المعتاد".

وجود يوسف ناصر ومحمد دحام بفريق واحد وهو نادي الكويت الكويتي يزيد من درجة الانسجام والتفاهم بين الثنائي الأخطر في هجوم الأزرق الكويتي.

التشكيل المتوقع

سوزا يمدرب منتخب الكويت يعتمد على الرسم الخططي 4-4-2 مع الاعتماد على يوسف ناصر ومحمد دحام في خط الهجوم.

ومن المقرر أن يلعب منتخب الكويت أمام منتخب مصر بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: خالد الرشيدي

الدفاع: راشد الدوسري - حسن حمدان - خالد صباح - معاذ الظفيري

الوسط: رضا هاني - عذبي شهاب - أحمد الظفيري - عيد الرشيدي

الهجوم: محمد دحام - يوسف ناصر.