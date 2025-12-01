كأس العرب - مدرب سوريا يكشف لـ في الجول كيف تحقق الفوز أمام تونس

الإثنين، 01 ديسمبر 2025 - 22:55

كتب : رضا السنباطي

تامر غنيم - خوسيه لانا

كشف خالد غنيم المدرب العام لمنتخب سوريا عن تفاصيل الفوز على تونس في كأس العرب.

وقال غنيم في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "المنتخب السوري بقيادة خوسيه لانا حقق النقاط الثلاث بإدارة تكتيكية قوية من الجهاز الفني وتأمين دفاعي لمواجهة هجوم تونس القوي".

وأضاف "منتخب تونس من المنتخبات المرشحة للظفر بالبطولة يضم لاعبين أصحاب خبرات".

أخبار متعلقة:
كأس العرب – أشرف صبحي وأبو ريدة يدعمان منتخب مصر قبل مواجهة الكويت كأس العرب – لوبيتيجي: فلسطين استحقت الفوز.. وأهدرنا الكثير من الفرص كأس العرب – مدرب فلسطين: أهدي الفوز على قطر للشهداء وللجرحى وللأسرى

وأوضح "بدأ المنتخب التونسي بطريقة لعب 3-5-2 من أجل صنع زيادة عددية على الأطراف. سمحنا لهم باللعب على الأطراف بدون خطورة على المرمى مع تألق الحارس شاهر الشاكر".

وأكمل "هدفنا كان في الشوط الثاني استغلال الركلات الثابتة والتقدم مبكرا ،نجحنا بالتسجيل عن طريق خربين من ركلة ثابتة".

وواصل "عقب الهدف أردنا غلق الخطوط الدفاعية واستغلال المرتدات لتسجيل الهدف الثاني. لم نوفق في التسجيل ولكن حافظنا على الهدف".

وكشف "كنا نتدرب على كيفية استغلال الركلات الثابتة وبالفعل ترجمها عمر خربين في المرمى".

وتابع "اللاعبون قدموا أداء تكتيكيا دفاعيا مميزا خلال الشوطين، مع خطورة هجومية كافية لنحقق أول ثلاث نقاط".

واختتم "نركز على مباراة قطر فهو منتخب كبير مع مدرب كبير صاحب الارض والجمهور، ولديه أسلوب لعب مختلف عن تونس، ونسعى لتحقيق الصعود للدور المقبل من المجموعة الأولى".

وافتتح منتخب سوريا بطولة كأس العرب بالفوز على تونس بهدف دون رد، في مباراة أقيمت على استاد أحمد بن علي ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.

البداية كانت من نصيب ممثل آسيا على حساب ممثل إفريقيا في البطولة.

وسجل عمر خريبين هدف فوز سوريا في المباراة.

وتصدرت سوريا المجموعة الأولى بشكل مؤقت بالحصول على أول 3 نقاط، في انتظار مباراة المجموعة الأخرى بين قطر وفلسطين.

وسيلعب منتخب سوريا مباراته المقبلة مع قطر.، بينما سيلتقي منتخب تونس مع فلسطين.

كأس العرب منتخب سوريا
نرشح لكم
كأس العرب – أشرف صبحي وأبو ريدة يدعمان منتخب مصر قبل مواجهة الكويت كأس العرب – لوبيتيجي: فلسطين استحقت الفوز.. وأهدرنا الكثير من الفرص قطة: بالتوفيق لمنتخب مصر في البطولة العربية وأمم إفريقيا.. كنت أتمنى التواجد معكم كأس العرب - فعلها الفدائي بالنيران الصديقة.. فلسطين تفاجئ قطر في الوقت القاتل كأس العرب – حارس سوريا: نستهدف الوصول لأبعد مدى في البطولة كأس العرب – مرياح: لم نملك 11 لاعبا في التدريبات.. وسيطرنا على سوريا كأس العرب – خريبين: الاستحواذ لا يهم أمام الفوز كأس العرب – إسماعيل الغربي: تأخر انضمام اللاعبين لمنتخب تونس أثر علينا أمام سوريا
أخر الأخبار
مصدر من منتخب مصر لـ في الجول: صلاح ومرموش خارج ودية نيجيريا بنسبة 90% ساعة | منتخب مصر
حازم إمام يوضح حقيقة مشكلة منصة تحليل الأداء قبل القمة.. والإعداد البدني السيء ساعة | الدوري المصري
موقف صلاح ومرموش.. فيفا يبلغ الأندية بموعد ترك لاعبيهم لمنتخبات أمم إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
كأس العرب - مدرب سوريا يكشف لـ في الجول كيف تحقق الفوز أمام تونس 2 ساعة | كأس العرب
لاوتارو: مشكلة مع كيفو؟ يعانقني كثيرا أكثر حتى من زوجتي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
كأس العرب – أشرف صبحي وأبو ريدة يدعمان منتخب مصر قبل مواجهة الكويت 2 ساعة | كأس العرب
كأس العرب – لوبيتيجي: فلسطين استحقت الفوز.. وأهدرنا الكثير من الفرص 3 ساعة | كأس العرب
كأس العرب – مدرب فلسطين: أهدي الفوز على قطر للشهداء وللجرحى وللأسرى 3 ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 2 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب 3 إكرامي لـ في الجول: مساندة الأهلي لـ رمضان ليست غريبة 4 خبر في الجول – الأهلي يقرر تقديم شكوى ضد الجيش الملكي والحكم
/articles/518284/كأس-العرب-مدرب-سوريا-يكشف-لـ-في-الجول-كيف-تحقق-الفوز-أمام-تونس