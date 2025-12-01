كأس العرب - مدرب سوريا يكشف لـ في الجول كيف تحقق الفوز أمام تونس

كشف خالد غنيم المدرب العام لمنتخب سوريا عن تفاصيل الفوز على تونس في كأس العرب.

وقال غنيم في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "المنتخب السوري بقيادة خوسيه لانا حقق النقاط الثلاث بإدارة تكتيكية قوية من الجهاز الفني وتأمين دفاعي لمواجهة هجوم تونس القوي".

وأضاف "منتخب تونس من المنتخبات المرشحة للظفر بالبطولة يضم لاعبين أصحاب خبرات".

وأوضح "بدأ المنتخب التونسي بطريقة لعب 3-5-2 من أجل صنع زيادة عددية على الأطراف. سمحنا لهم باللعب على الأطراف بدون خطورة على المرمى مع تألق الحارس شاهر الشاكر".

وأكمل "هدفنا كان في الشوط الثاني استغلال الركلات الثابتة والتقدم مبكرا ،نجحنا بالتسجيل عن طريق خربين من ركلة ثابتة".

وواصل "عقب الهدف أردنا غلق الخطوط الدفاعية واستغلال المرتدات لتسجيل الهدف الثاني. لم نوفق في التسجيل ولكن حافظنا على الهدف".

وكشف "كنا نتدرب على كيفية استغلال الركلات الثابتة وبالفعل ترجمها عمر خربين في المرمى".

وتابع "اللاعبون قدموا أداء تكتيكيا دفاعيا مميزا خلال الشوطين، مع خطورة هجومية كافية لنحقق أول ثلاث نقاط".

واختتم "نركز على مباراة قطر فهو منتخب كبير مع مدرب كبير صاحب الارض والجمهور، ولديه أسلوب لعب مختلف عن تونس، ونسعى لتحقيق الصعود للدور المقبل من المجموعة الأولى".

وافتتح منتخب سوريا بطولة كأس العرب بالفوز على تونس بهدف دون رد، في مباراة أقيمت على استاد أحمد بن علي ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.

البداية كانت من نصيب ممثل آسيا على حساب ممثل إفريقيا في البطولة.

وسجل عمر خريبين هدف فوز سوريا في المباراة.

وتصدرت سوريا المجموعة الأولى بشكل مؤقت بالحصول على أول 3 نقاط، في انتظار مباراة المجموعة الأخرى بين قطر وفلسطين.

وسيلعب منتخب سوريا مباراته المقبلة مع قطر.، بينما سيلتقي منتخب تونس مع فلسطين.