لاوتارو: مشكلة مع كيفو؟ يعانقني كثيرا أكثر حتى من زوجتي

نفى لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر وجود أي مشكلة مع كريستيان كيفو المدير الفني للفريق.

وانتشرت تقارير إخبارية خلال الفترة الماضية عن توتر العلاقة بين قائد الفريق وكيفو بسبب استبداله.

وقال اللاعب الأرجنتيني عبر سكاي سبورتس: "لدي علاقة رائعة مع كريستيان كيفو ونتحدث كل يوم، يعانقني كثيرا أكثر حتى من زوجتي".

وأظهر لاوتارو غضبه بسبب استبداله في مباراة الفريق ضد أتلتيكو مدريد في دور الدوري من دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة أتلتيكو مدريد هي الثانية على التوالي التي يتم استبداله فيها بعد مباراة الدربي ضد ميلان في الدقيقة 66.

وحقق إنتر فوزا هاما على منافسه بيزا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 13 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل لاوتارو مارتينيز ثنائية النيراتزوري.

وأصبح بيزا الفريق الـ 29 الذي يسجل في مرماه منذ لعبه في الدوري الإيطالي موسم 2018-2019، ولا يوجد أي لاعب أحرز في فرق أكثر منه في لاعبي الدوري الإيطالي الحاليين.