كأس العرب – أشرف صبحي وأبو ريدة يدعمان منتخب مصر قبل مواجهة الكويت

الإثنين، 01 ديسمبر 2025 - 22:32

كتب : FilGoal

منتخب مصر في كأس العرب

حرص أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وهاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على زيارة معسكر المنتخب وعقد جلسة تحفيزية مع الجهاز الفني واللاعبين، وذلك قبل 24 ساعة من مواجهة الكويت في الجولة الافتتاحية للبطولة المقررة غدًا الثلاثاء.

وخلال اللقاء، أشاد وزير الشباب والرياضة بالجهود الكبيرة، التي بذلت لتجهيز المنتخب في فترة زمنية قصيرة، موجهًا الشكر للمهندس هاني أبوريدة، على دوره في دعم وتكوين فريق قادر على تمثيل مصر بصورة مشرفة، مؤكدًا أن اللعب باسم منتخب مصر، يعد شرفًا كبيرًا لكل لاعب.

من جانبه، وجه المهندس هاني أبوريدة، الشكر للدكتور أشرف صبحي، على حرصه الدائم على دعم المنتخبات الوطنية، مثمنًا حضوره والتقاءه اللاعبين قبل ضربة البداية.

أخبار متعلقة:
إبراهيم حسن يوضح لـ في الجول عدد لاعبي قائمة منتخب مصر في أمم إفريقيا إبراهيم حسن: التقارير الطبية سبب استبعاد عبد المنعم من أمم إفريقيا قطة: بالتوفيق لمنتخب مصر في البطولة العربية وأمم إفريقيا.. كنت أتمنى التواجد معكم

وأكد رئيس الاتحاد أن المسئولية كبيرة، وأن اتحاد الكرة ينتظر من اللاعبين تقديم مستوى متميز يليق باسم مصر وتاريخها الكروي، مشددًا على ثقته الكاملة في قدرة المنتخب على الظهور بصورة مشرفة، خلال منافسات البطولة.

من جانبهم، تعاهد لاعبو منتخب مصر، المشارك في كأس العرب، على بذل أقصى جهد داخل الملعب لتحقيق نتائج تليق بالكرة المصرية، مؤكدين استعدادهم التام لانطلاق مشوار البطولة.

واختتمت الزيارة، بإقامة احتفالية بسيطة بمناسبة عيد ميلاد اللاعب كريم العراقي، في لفتة طيبة، شهدت حضور الوزير، ورئيس الاتحاد، وحسن فريد رئيس بعثة المنتخب الوطني، المشارك في كأس العرب

منتخب مصر كأس العرب هاني أبو ريدة
نرشح لكم
كأس العرب - مدرب سوريا يكشف لـ في الجول كيف تحقق الفوز أمام تونس كأس العرب – لوبيتيجي: فلسطين استحقت الفوز.. وأهدرنا الكثير من الفرص قطة: بالتوفيق لمنتخب مصر في البطولة العربية وأمم إفريقيا.. كنت أتمنى التواجد معكم كأس العرب - فعلها الفدائي بالنيران الصديقة.. فلسطين تفاجئ قطر في الوقت القاتل كأس العرب – حارس سوريا: نستهدف الوصول لأبعد مدى في البطولة كأس العرب – مرياح: لم نملك 11 لاعبا في التدريبات.. وسيطرنا على سوريا كأس العرب – خريبين: الاستحواذ لا يهم أمام الفوز كأس العرب – إسماعيل الغربي: تأخر انضمام اللاعبين لمنتخب تونس أثر علينا أمام سوريا
أخر الأخبار
مصدر من منتخب مصر لـ في الجول: صلاح ومرموش خارج ودية نيجيريا بنسبة 90% ساعة | منتخب مصر
حازم إمام يوضح حقيقة مشكلة منصة تحليل الأداء قبل القمة.. والإعداد البدني السيء 2 ساعة | الدوري المصري
موقف صلاح ومرموش.. فيفا يبلغ الأندية بموعد ترك لاعبيهم لمنتخبات أمم إفريقيا 2 ساعة | الكرة الإفريقية
كأس العرب - مدرب سوريا يكشف لـ في الجول كيف تحقق الفوز أمام تونس 2 ساعة | كأس العرب
لاوتارو: مشكلة مع كيفو؟ يعانقني كثيرا أكثر حتى من زوجتي 3 ساعة | الكرة الأوروبية
كأس العرب – أشرف صبحي وأبو ريدة يدعمان منتخب مصر قبل مواجهة الكويت 3 ساعة | كأس العرب
كأس العرب – لوبيتيجي: فلسطين استحقت الفوز.. وأهدرنا الكثير من الفرص 3 ساعة | كأس العرب
كأس العرب – مدرب فلسطين: أهدي الفوز على قطر للشهداء وللجرحى وللأسرى 3 ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 2 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب 3 إكرامي لـ في الجول: مساندة الأهلي لـ رمضان ليست غريبة 4 خبر في الجول – الأهلي يقرر تقديم شكوى ضد الجيش الملكي والحكم
/articles/518282/كأس-العرب-أشرف-صبحي-وأبو-ريدة-يدعمان-منتخب-مصر-قبل-مواجهة-الكويت