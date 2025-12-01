كأس العرب – لوبيتيجي: فلسطين استحقت الفوز.. وأهدرنا الكثير من الفرص

الإثنين، 01 ديسمبر 2025 - 22:09

كتب : FilGoal

خولين لوبيتيجي - قطر

شدد خولين لوبيتيجي المدير الفني لقطر على أن منتخب فلسطين استحق الفوز.

وبهدف عكسي في الرمق الأخير، حقق منتخب فلسطين فوزا مثيرا على منتخب قطر صاحب الأرض ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات في كأس العرب 2025.

وقال المدرب الإسباني عبر قناة الكأس: "أهدرنا الكثير من الفرص للتسجيل وفي النهاية تعرضنا للخسارة، لكن الهزيمة ليست بسبب غياب بعض اللاعبين الأساسيين".

أخبار متعلقة:
كأس العرب – مدرب فلسطين: أهدي الفوز على قطر للشهداء وللجرحى وللأسرى كأس العرب - فعلها الفدائي بالنيران الصديقة.. فلسطين تفاجئ قطر في الوقت القاتل كأس العرب – حارس سوريا: نستهدف الوصول لأبعد مدى في البطولة كأس العرب – مرياح: لم نملك 11 لاعبا في التدريبات.. وسيطرنا على سوريا

وأضاف "منتخب فلسطين استحق الفوز بعد المستوى الذي قدمه".

وأنهى حديثه قائلا: "اللاعبون الذين تم اختيارهم لخوض البطولة لديهم إمكانيات وجودة عالية، وسنستعيد توازننا للمحافظة على حظوظنا في التأهل لدور ربع النهائي".

وشارك حامد حمدان لاعب بتروجت أساسيا مع فلسطين حتى غادر مصابا في الدقيقة 88.

بينما شارك عدي الدباغ مهاجم الزمالك وخالد النبريص لاعب الإسماعيلي في الشوط الثاني للمباراة.

خولين لوبيتيجي قطر كأس العرب فلسطين
نرشح لكم
كأس العرب - مدرب سوريا يكشف لـ في الجول كيف تحقق الفوز أمام تونس كأس العرب – أشرف صبحي وأبو ريدة يدعمان منتخب مصر قبل مواجهة الكويت قطة: بالتوفيق لمنتخب مصر في البطولة العربية وأمم إفريقيا.. كنت أتمنى التواجد معكم كأس العرب - فعلها الفدائي بالنيران الصديقة.. فلسطين تفاجئ قطر في الوقت القاتل كأس العرب – حارس سوريا: نستهدف الوصول لأبعد مدى في البطولة كأس العرب – مرياح: لم نملك 11 لاعبا في التدريبات.. وسيطرنا على سوريا كأس العرب – خريبين: الاستحواذ لا يهم أمام الفوز كأس العرب – إسماعيل الغربي: تأخر انضمام اللاعبين لمنتخب تونس أثر علينا أمام سوريا
أخر الأخبار
مصدر من منتخب مصر لـ في الجول: صلاح ومرموش خارج ودية نيجيريا بنسبة 90% ساعة | منتخب مصر
حازم إمام يوضح حقيقة مشكلة منصة تحليل الأداء قبل القمة.. والإعداد البدني السيء ساعة | الدوري المصري
موقف صلاح ومرموش.. فيفا يبلغ الأندية بموعد ترك لاعبيهم لمنتخبات أمم إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
كأس العرب - مدرب سوريا يكشف لـ في الجول كيف تحقق الفوز أمام تونس 2 ساعة | كأس العرب
لاوتارو: مشكلة مع كيفو؟ يعانقني كثيرا أكثر حتى من زوجتي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
كأس العرب – أشرف صبحي وأبو ريدة يدعمان منتخب مصر قبل مواجهة الكويت 2 ساعة | كأس العرب
كأس العرب – لوبيتيجي: فلسطين استحقت الفوز.. وأهدرنا الكثير من الفرص 3 ساعة | كأس العرب
كأس العرب – مدرب فلسطين: أهدي الفوز على قطر للشهداء وللجرحى وللأسرى 3 ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 2 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب 3 إكرامي لـ في الجول: مساندة الأهلي لـ رمضان ليست غريبة 4 خبر في الجول – الأهلي يقرر تقديم شكوى ضد الجيش الملكي والحكم
/articles/518281/كأس-العرب-لوبيتيجي-فلسطين-استحقت-الفوز-وأهدرنا-الكثير-من-الفرص