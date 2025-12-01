كأس العرب – لوبيتيجي: فلسطين استحقت الفوز.. وأهدرنا الكثير من الفرص

شدد خولين لوبيتيجي المدير الفني لقطر على أن منتخب فلسطين استحق الفوز.

وبهدف عكسي في الرمق الأخير، حقق منتخب فلسطين فوزا مثيرا على منتخب قطر صاحب الأرض ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات في كأس العرب 2025.

وقال المدرب الإسباني عبر قناة الكأس: "أهدرنا الكثير من الفرص للتسجيل وفي النهاية تعرضنا للخسارة، لكن الهزيمة ليست بسبب غياب بعض اللاعبين الأساسيين".

وأضاف "منتخب فلسطين استحق الفوز بعد المستوى الذي قدمه".

وأنهى حديثه قائلا: "اللاعبون الذين تم اختيارهم لخوض البطولة لديهم إمكانيات وجودة عالية، وسنستعيد توازننا للمحافظة على حظوظنا في التأهل لدور ربع النهائي".

وشارك حامد حمدان لاعب بتروجت أساسيا مع فلسطين حتى غادر مصابا في الدقيقة 88.

بينما شارك عدي الدباغ مهاجم الزمالك وخالد النبريص لاعب الإسماعيلي في الشوط الثاني للمباراة.