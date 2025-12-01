كأس العرب – مدرب فلسطين: أهدي الفوز على قطر للشهداء وللجرحى وللأسرى

الإثنين، 01 ديسمبر 2025 - 21:55

كتب : FilGoal

إيهاب أبو جزر

عبر إيهاب أبو جزر المدير الفني لمنتخب فلسطين عن سعادته بالفوز على قطر.

وبهدف عكسي في الرمق الأخير، حقق منتخب فلسطين فوزا مثيرا على منتخب قطر صاحب الأرض ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات في كأس العرب 2025.

وقال أبو جزر لقناة الكأس: "الحمد لله فوز تاريخي ونشعر بالسعادة وأبارك للاعبين الأبطال بكل ما تعنيه الكلمة خطفنا الفوز أمام منتخب قوي وصاحب الأرض والجمهور وبطل آسيا".

وأضاف "نستطيع البناء على هذا الفوز الهام خاصة وأننا نجدد دماء المنتخب في فترة انتقالية".

وأنهى حديثه قائلا: "نهدي الفوز للشعب الفلسطيني وللشهداء وللجرحى وللأسرى ولقدسنا العزيز ولغزة العزة، استقبلنا العديد من المكالمات الهاتفية من غزة لتشجيعنا ومطالباتنا بإسعادهم".

وشارك حامد حمدان لاعب بتروجت أساسيا مع فلسطين حتى غادر مصابا في الدقيقة 88.

بينما شارك عدي الدباغ مهاجم الزمالك وخالد النبريص لاعب الإسماعيلي في الشوط الثاني للمباراة.

