قطة: بالتوفيق لمنتخب مصر في البطولة العربية وأمم إفريقيا.. كنت أتمنى التواجد معكم

الإثنين، 01 ديسمبر 2025 - 21:54

كتب : FilGoal

أحمد عاطف "قطة"

تمنى أحمد عاطف "قطة" لاعب بيراميدز التوفيق لمنتخب مصر في المناسبات المقبلة سواء كأس العرب أو كأس الأمم الإفريقية.

أحمد عاطف

النادي : بيراميدز

مصر (ب)
مصر

وقال قطة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "بالتوفيق لمنتخب مصر الثاني في بطولة كأس العرب، كنت أتمنى التواجد معكم في البطولة وإن شاء الله الإنجاز يتحقق".

وأضاف "وأيضا أتمنى التوفيق لمنتخب مصر الأول المشاركة في كأس الأمم الإفريقية وأن يصل لأبعد نقطة في البطولة".

وأعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول المشارك في كأس الأمم الإفريقية قائمة الفراعنة والتي شهدت غياب قطة بعد انضمامه في المعسكر الماضي.

كذلك لم يتم اختيار قطة للمشاركة مع منتخب مصر الثاني في كأس العرب.

ولعب قطة مع بيراميدز الموسم الحالي 18 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفين.

