كرة سلة – الإعلان عن مواعيد الدوري المصري بالكامل

الإثنين، 01 ديسمبر 2025 - 21:04

كتب : هاني العوضي

الأهلي - الاتحاد السكندري - كرة سلة - إيهاب أمين - ميدو طه

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة عمرو مصيلحي، موعد انطلاق مباريات الدوري المصري لكرة السلة، والذي تم تحديده بناء على ترتيب دورى المرتبط الذى توج به النادى الأهلى.

ومن المقرر أن تقام المباريات بنظام الذهاب والعودة ، حيث تقام مباريات الذهاب فى الفترة من 12 ديسمبر الجارى إلى 9 يناير المقبل، بينما تقام مباريات العودة فى الفترة من. 12 الى 26 يناير أيضا.

ويقام الدور التمهيدى من 8 جولات تقام مباريات الجولة الأولى يوم 12 ديسمبر ومباريات العودة 12 يناير.

وفيما يلي الجدول الكامل لمنافسات الدورى الممتاز لكرة السلة:

الجولة 1 - الجمعة 12 ديسمبر 2025

الأهلي X بتروجيت - الساعة 8 مساءً

الاتحاد X الجزيرة - الساعة 6 مساءً

سبورتنج X المصرية للاتصالات - الساعة 6 مساءً

سموحة X الزمالك - الساعة 6 مساءً

الجولة 2 - الاثنين 15 ديسمبر 2025

الجزيرة X الأهلي - الساعة 8 مساءً

المصرية للاتصالات X بتروجيت - الساعة 6 مساءً

الزمالك X الاتحاد - الساعة 6 مساءً

سبورتنج X سموحة - الساعة 8 مساءً

الجولة 3 - الجمعة 19 ديسمبر 2025

الأهلي X المصرية للاتصالات - الساعة 6 مساءً

الجزيرة X الزمالك - الساعة 8 مساءً

بتروجيت X سموحة - الساعة 6 مساءً

الاتحاد X سبورتنج - الساعة 8 مساءً

الجولة 4 - الاثنين 22 ديسمبر 2025

الأهلي X الزمالك - الساعة 8 مساءً

سموحة X المصرية للاتصالات - الساعة 6 مساءً

سبورتنج X الجزيرة - الساعة 6 مساءً

الاتحاد X بتروجيت - الساعة 6 مساءً

الجولة 5 - الجمعة 2 يناير 2026

سموحة X الأهلي - الساعة 6 مساءً

الزمالك X سبورتنج - الساعة 6 مساءً

المصرية للاتصالات X الاتحاد - الساعة 6 مساءً

الجزيرة X بتروجيت - الساعة 8 مساءً

الجولة 6 - الاثنين 5 يناير 2026

سبورتنج X الأهلي - الساعة 6 مساءً

الاتحاد X سموحة - الساعة 8 مساءً

بتروجيت X الزمالك - الساعة 8 مساءً

المصرية للاتصالات X الجزيرة - الساعة 6 مساءً

الجولة 7 - الجمعة 9 يناير 2026

الأهلي X الاتحاد - الساعة 6 مساءً

بتروجيت X سبورتنج - الساعة 6 مساءً

سموحة X الجزيرة - الساعة 6 مساءً

الزمالك X المصرية للاتصالات - الساعة 8 مساءً

الجولة 8 - الاثنين 12 يناير 2026

بتروجيت X الأهلي - الساعة 8 مساءً

الجزيرة X الاتحاد - الساعة 6 مساءً

المصرية للاتصالات X سبورتنج - الساعة 6 مساءً

الزمالك X سموحة - الساعة 6 مساءً

الجولة 9 - الجمعة 16 يناير 2026

الأهلي X الجزيرة - الساعة 8 مساءً

بتروجيت X المصرية للاتصالات - الساعة 6 مساءً

الاتحاد X الزمالك - الساعة 6 مساءً

سموحة X الاتحاد - الساعة 8 مساءً

الجولة 10 - الاثنين 19 يناير 2026

المصرية للاتصالات X الأهلي - الساعة 6 مساءً

الزمالك X الجزيرة - الساعة 8 مساءً

سموحة X بتروجيت - الساعة 6 مساءً

سبورتنج X الاتحاد - الساعة 8 مساءً

الجولة 11 - الجمعة 23 يناير 2026

الزمالك X الأهلي - الساعة 8 مساءً

المصرية للاتصالات X سموحة - الساعة 6 مساءً

الجزيرة X سبورتنج - الساعة 6 مساءً

بتروجيت X الاتحاد - الساعة 6 مساءً

الجولة 12 - الاثنين 26 يناير 2026

الأهلي X سموحة - الساعة 6 مساءً

سبورتنج X الزمالك - الساعة 6 مساءً

الاتحاد X المصرية للاتصالات - الساعة 6 مساءً

بتروجيت X الجزيرة - الساعة 8 مساءً

الجولة 13 - الاثنين 9 مارس 2026

الأهلي X سبورتنج - الساعة 9 مساءً

سموحة X الاتحاد - الساعة 9 مساءً

الزمالك X بتروجيت - الساعة 9 مساءً

الجزيرة X المصرية للاتصالات - الساعة 9 مساءً

الجولة 14 - الجمعة 13 مارس 2026

الاتحاد X الأهلي - الساعة 9 مساءً

سبورتنج X بتروجيت - الساعة 9 مساءً

الجزيرة X سموحة - الساعة 9 مساءً

المصرية للاتصالات X الزمالك - الساعة 9 مساءً

