كأس مصر – حرس الحدود يهزم الإسماعيلي في الوقت الإضافي ويتأهل لدور الـ 16

فاز حرس الحدود على منافسه الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

وسجل فوزي الحناوي وعمرو جمال ومحمود أوكا أهداف حرس الحدود، بينما أحرز محمد عمار هدف الإسماعيلي الوحيد.

وافتتح الحناوي النتيجة في الدقيقة 26 من صناعة محمد أشرف، ثم تعادل عمار في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وتوجه الفريقان إلى الأشواط الإضافية بعد التعادل بهدف لكل فريق.

وفي الدقيقة 94 تقدم عمرو جمال بالنتيجة لحرس الحدود.

وفي الدقيقة 120 قتل أوكا آمال الإسماعيلي وسجل الهدف الثالث من صناعة عمرو جمال.

وبهذا الفوز تمكن حرس الحدود من التأهل إلى دور الـ 16.