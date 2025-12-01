بيراميدز يكشف موعد عودة الشناوي من الإصابة

الإثنين، 01 ديسمبر 2025 - 20:06

كتب : بسام أبو بكر

الأهلي ضد بيراميدز

كشف مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي لفريق بيراميدز عن حجم الإصابة التي يعاني منها الحارس أحمد الشناوي.

وقال المنيري عبر المركز الإعلامي للنادي: "الشناوي أجرى أشعة وفحوصات طبية خلال الساعات الماضية، أثبتت معاناته من كدمة قوية في الجزء الخارجي من الركبة".

وأوضح "الحارس يحتاج لعلاج طبيعي وتأهيل لعدة أيام، حتى يكون جاهزا لمباراة بتروجت المقرر لها يوم ٦ ديسمبر الجاري في الدوري الممتاز".

وفاز بيراميدز على منافسه باور ديناموز الزامبي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا في زامبيا.

وتعرض الشناوي لإصابة اضطرته للخروج في الدقيقة 37 ودخل محمود جاد بدلا منه.

ويواصل بيراميدز حملة دفاعه عن اللقب بالعلامة الكاملة، بعد الفوز على ريفيرز يونايتد النيجيري في الجولة الأولى بثلاثة أهداف دون مقابل.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد بيراميدز للنقطة السادسة في وصافة جدول ترتيب المجموعة.

ويتصدر نهضة بركان المغربي المجموعة بـ 6 نقاط، بينما يأتي ريفيرز يونايتد ثالثا دون رصيد بالنقاط بالتساوي مع المتذيل باور ديناموز.

أحمد الشناوي بيراميدز الدوري المصري
