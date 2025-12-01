كأس العرب - فعلها الفدائي بالنيران الصديقة.. فلسطين تفاجئ قطر في الوقت القاتل

بهدف عكسي في الرمق الأخير، حقق منتخب فلسطين فوزا مثيرا على منتخب قطر صاحب الأرض ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات في كأس العرب 2025.

وشارك حامد حمدان لاعب بتروجت أساسيا مع فلسطين حتى غادر مصابا في الدقيقة 88.

بينما شارك عدي الدباغ مهاجم الزمالك وخالد النبريص لاعب الإسماعيلي في الشوط الثاني للمباراة.

البداية أتت بمحاولة محمد المناعي لقطر بتسديدة في الدقيقة 10، اصطدمت بدفاع فلسطين وتحولت إلى ركنية.

من هذه الركنية سدد أحمد فتحي بالرأس ولكن بعيدا عن المرمى.

وفي الدقيقة 26 كرر أحمد فتحي المحاولة من متابعة ولكن مرت بعيدا عن المرمى.

وسقط عاصم ماديبو مصابا في الدقيقة 28، لتجري قطر تبديلها الأول اضطراريا بنزول عيسى لاي بدلا منه في الدقيقة 32.

ومع بداية الشوط الثاني أتى تبديل العنابي الثاني بنزول إدميلسون جونيور بدلا من محمد المناعي.

وسدد سلطان البريك كرة خطيرة في الدقيقة 51، ولكن مرت بجوار القائم.

وشارك عدي الدباغ وعميد صوافطة بدلا من مصطفى زيدان وإيميليو سابا في الدقيقة 60 بصفوف فلسطين.

على الجانب الآخر أتى خالد علي ومحمد مونتاري بدلا من محمد جودة وأحمد علاء.

وفي الدقيقة 69 سدد عدي الدباغ بجوار القائم.

بينما شارك خالد النبريص وأحمد القاق بدلا من تامر صيام وعميد محاجنة في الدقيقة 74.

وحل محمد وعد بدلا من أحمد فتحي في آخر تغييرات قطر في الدقيقة 79.

وسدد خالد النبريص كرة قوية اصطدمت بالدفاع القطري في الدقيقة 86.

بينما تعرض حامد حمدان لاعب بتروجت لإصابة قوية أدت لخروجه على نقالة في الدقيقة 88، وشارك عدي خروب بدلا منه.

وأخيرا في الثواني الأخيرة، اصطدمت الكرة بسلطان البريك ظهير قطر ليسجل في مرماه بالخطأ في الدقيقة 95.

بذلك يتقاسم منتخب فلسطين صدارة المجموعة مع منتخب سوريا، بعد فوز الأخير على تونس 1-0.

ويلعب منتخب فلسطين مباراته المقبلة أمام تونس، بينما تلتقي سوريا مع قطر.