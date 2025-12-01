إبراهيم حسن يوضح لـ في الجول عدد لاعبي قائمة منتخب مصر في أمم إفريقيا

الإثنين، 01 ديسمبر 2025 - 19:32

كتب : محمد جمال

منتخب مصر - إبراهيم حسن

أوضح إبراهيم حسن مدير منتخب مصر العدد المسموح به من اللاعبين لقائمة كل منتخب في كأس الأمم الإفريقية.

وقال إبراهيم حسن لـFilGoal.com: "نستطيع السفر بقائمة مكونة من 28 لاعب إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية".

وأضاف "لكن قبل كل مباراة يجب اختصار القائمة إلى 23 لاعبا فقط".

May be an image of ‎text that says '‎FilGoal .com 1 قائمة مصر لمعسكر ديسمبر مصطفى شوبير حراسة المرمي محمد الشناوي أحمد الشناوي محمد صبحي خط الدفاع محمد هاني أحمد عيد رامي ربيعة خالد صبحي ياسر إبراهيم محمد إسماعيل حسام عبد المجيد محمد حمدي -أحمد فتوح خط الوسط مروان عطية حمدي فتحي مهند لاشين محمود صابر محمد شحاتة إمام عاشور أحمد زيزو محمود تريزيجيه إبراهيم عادل مصطفی فتحي عمر مرموش محمد صلاح خط المجوم صلاح محسن أسامة فيصل مصطفى محمد إكسب جنيه دمب جوايز تانيه كتير GcaCoi‎'‎

وأعلن حسام حسن مدرب منتخب مصر، قائمة الفراعنة في معسكر شهر ديسمبر استعدادا لخوض نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وشهدت قائمة منتخب مصر، عودة إمام عاشور لصفوف الفراعنة بعد الغياب منذ يونيو 2024 بقرار من الجهاز الفني أولا ثم بسبب الإصابة.

القائمة شهدت كذلك تواجد كذلك مصطفى فتحي وأحمد عيد في القائمة بعد الغياب في المعسكر السابق للإصابة.

في المقابل، غاب أحمد نبيل "كوكا"، ونبيل عماد، وطاهر محمد طاهر، وأحمد عاطف "قطة"، عن القائمة ضمن الأسماء التي انضمت لصفوف منتخب مصر في الأونة الأخيرة.

كما تأكد غياب محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي بسبب عدم اكتمال جاهزيته بعد العودة من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وجاءت قائمة مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - أحمد الشناوي (بيراميدز) - مصطفي شوبير (الأهلي) - محمد صبحـي (الزمالك).

الدفاع: محمد هاني (الأهلي) - أحمد عيد (المصري) - رامي ربيعة (العين) - خالد صبحي (المصري) - ياسر إبراهيم (الأهلي) - محمد إسماعيل (الزمالك) - حسام عبد المجيد (الزمالك) - محمد حمدي (بيراميدز) - أحمد فتوح (الزمالك).

الوسط: مروان عطيـة (الأهلي) - حمدي فتحي (الوكرة) - مهند لاشيـن (بيراميدز) - محمود صابر (زد) - محمد شحاتة (الزمالك) - إمام عاشور (الأهلي) - أحمد سيد "زيزو" (الأهلي) - محمود حسن "تريزيجيه" (الأهلي) - إبراهيم عادل (الجزيرة) - مصطفى فتحي (بيراميدز) - عمر مرموش (مانشستر سيتي) - محمد صلاح (بيفربول).

الهجوم: مصطفي محمد (نانت) - صلاح محسن (المصري) - أسامة فيصل (البنك الأهلي).

منتخب مصر سيرسل قائمته النهائية للبطولة يوم 11 ديسمبر، والمكونة من 26 لاعبا، على أن يصطحب معه لاعبين إضافيين ليكونوا 28 لاعبا مسافرا إلى المغرب ومتاحين في حالة الطوارئ للاستبدال.

ويلعب منتخب مصر مباراة ودية ضد نيجيريا يوم 14 ديسمبر الجاري على استاد القاهرة، قبل أن يسافر إلى المغرب لخوض غمار نهائيات أمم إفريقيا.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة أمم إفريقيا، رفقة منتخبات جنوب إفريقيا، وأنجولا، وزيمبابوي.

مصر منتخب مصر كأس الأمم الإفريقية إبراهيم حسن
