إبراهيم حسن: التقارير الطبية سبب استبعاد عبد المنعم من أمم إفريقيا

كشف إبراهيم حسن مدير منتخب مصر عن سبب استبعاد محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي من قائمة الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

وقال إبراهيم حسن: "التقارير الطبية بالتنسيق بين الجهاز الطبي لمنتخب مصر ونادي نيس أثبتت صعوبة لحاق محمد عبد المنعم بكأس الأمم الإفريقية".

وأضاف "عبد المنعم تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في شهر أبريل الماضي، ثم تعرض لإصابة بتمزق في عضلة السمانة قبل أيام، وهو ما تسبب في تأخر تأهيل اللاعب وبالتالي صعوبة لحاقه بالمباريات".

وأكمل "عبد المنعم أحد الركائز الأساسية لمنتخب مصر والجهاز الفني على تواصل معه بشكل مستمر للاطمئنان على حالته، وكنا نتمنى تواجده في البطولة لولا الإصابة التي لحقت به وعدم جاهزيته".

وأعلن حسام حسن مدرب منتخب مصر، قائمة الفراعنة في معسكر شهر ديسمبر استعدادا لخوض نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وشهدت قائمة منتخب مصر، عودة إمام عاشور لصفوف الفراعنة بعد الغياب منذ يونيو 2024 بقرار من الجهاز الفني أولا ثم بسبب الإصابة.

القائمة شهدت كذلك تواجد كذلك مصطفى فتحي وأحمد عيد في القائمة بعد الغياب في المعسكر السابق للإصابة.

في المقابل، غاب أحمد نبيل "كوكا"، ونبيل عماد، وطاهر محمد طاهر، وأحمد عاطف "قطة"، عن القائمة ضمن الأسماء التي انضمت لصفوف منتخب مصر في الأونة الأخيرة.

كما تأكد غياب محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي بسبب عدم اكتمال جاهزيته بعد العودة من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وجاءت قائمة مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - أحمد الشناوي (بيراميدز) - مصطفي شوبير (الأهلي) - محمد صبحـي (الزمالك).

الدفاع: محمد هاني (الأهلي) - أحمد عيد (المصري) - رامي ربيعة (العين) - خالد صبحي (المصري) - ياسر إبراهيم (الأهلي) - محمد إسماعيل (الزمالك) - حسام عبد المجيد (الزمالك) - محمد حمدي (بيراميدز) - أحمد فتوح (الزمالك).

الوسط: مروان عطيـة (الأهلي) - حمدي فتحي (الوكرة) - مهند لاشيـن (بيراميدز) - محمود صابر (زد) - محمد شحاتة (الزمالك) - إمام عاشور (الأهلي) - أحمد سيد "زيزو" (الأهلي) - محمود حسن "تريزيجيه" (الأهلي) - إبراهيم عادل (الجزيرة) - مصطفى فتحي (بيراميدز) - عمر مرموش (مانشستر سيتي) - محمد صلاح (بيفربول).

الهجوم: مصطفي محمد (نانت) - صلاح محسن (المصري) - أسامة فيصل (البنك الأهلي).

منتخب مصر سيرسل قائمته النهائية للبطولة يوم 11 ديسمبر، والمكونة من 26 لاعبا، على أن يصطحب معه لاعبين إضافيين ليكونوا 28 لاعبا مسافرا إلى المغرب ومتاحين في حالة الطوارئ للاستبدال.

ويلعب منتخب مصر مباراة ودية ضد نيجيريا يوم 14 ديسمبر الجاري على استاد القاهرة، قبل أن يسافر إلى المغرب لخوض غمار نهائيات أمم إفريقيا.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة أمم إفريقيا، رفقة منتخبات جنوب إفريقيا، وأنجولا، وزيمبابوي.