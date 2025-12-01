كأس العرب – حارس سوريا: نستهدف الوصول لأبعد مدى في البطولة

الإثنين، 01 ديسمبر 2025 - 18:57

كتب : FilGoal

شاهر الشاكر - سوريا

أوضح شاهر الشاكر حارس مرمى سوريا أن هدف فريقه الوصول إلى أبعد مدى في بطولة كأس العرب.

وافتتح منتخب سوريا بطولة كأس العرب بالفوز على تونس بهدف دون رد، في مباراة أقيمت على استاد أحمد بن علي ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.

وقال شاهر الشاكر لقناة الكأس: "سعيد لفرحة الشعب السوري بالفوز، لعبنا مباراة رائعة أمام تونس والحمد لله على الانتصار".

وأضاف "أشكر الجمهور السوري على حضوره ونتمنى الوصول لأبعد مدى في البطولة".

وأنهى حديثه قائلا: "أقدم الشكر لقطر على التنظيم الرائع للبطولة".

البداية كانت من نصيب ممثل آسيا على حساب ممثل إفريقيا في البطولة.

وسجل عمر خريبين هدف فوز سوريا في المباراة.

وتصدرت سوريا المجموعة الأولى بشكل مؤقت بالحصول على أول 3 نقاط، في انتظار مباراة المجموعة الأخرى بين قطر وفلسطين.

وسيلعب منتخب سوريا مباراته المقبلة مع قطر.، بينما سيلتقي منتخب تونس مع فلسطين.

