كأس العرب – مرياح: لم نملك 11 لاعبا في التدريبات.. وسيطرنا على سوريا

الإثنين، 01 ديسمبر 2025 - 18:46

كتب : FilGoal

ياسين مرياح - تونس

شدد ياسين مرياح لاعب منتخب تونس على أن فريقه تأثر بسبب وصول الكثير من اللاعبين إلى المعسكر بشكل متأخر موضحا عدم وجود 11 لاعبا في التدريبات.

وافتتح منتخب سوريا بطولة كأس العرب بالفوز على تونس بهدف دون رد، في مباراة أقيمت على استاد أحمد بن علي ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.

وقال مرياح عبر قناة الكأس: "حاولنا إعطاء كل ما نملك وسيطرنا على منتخب سوريا، لكن هذه هي التفاصيل الصغيرة في كرة القدم، منتخب سوريا سجل من نصف فرصة".

وأضاف "سنحاول تصحيح الأخطاء والبناء على الإيجابيات ونكون حاسمين أمام المرمى".

وتابع "وصول العديد من اللاعبين إلى معسكر المنتخب بشكل متأخر أثر كثيرا علينا، سامي الطرابلسي لم يجد 10-11 لاعبين في الحصص التدريبية هنا، لكن لعبنا بشكل جيد، لكن لم نكن حاسمين أمام المرمى".

وأنهى حديثه قائلا: "يجب أن نتسم بالعقلية القوية لنسيان المباراة".

البداية كانت من نصيب ممثل آسيا على حساب ممثل إفريقيا في البطولة.

وسجل عمر خريبين هدف فوز سوريا في المباراة.

وتصدرت سوريا المجموعة الأولى بشكل مؤقت بالحصول على أول 3 نقاط، في انتظار مباراة المجموعة الأخرى بين قطر وفلسطين.

وسيلعب منتخب سوريا مباراته المقبلة مع قطر.، بينما سيلتقي منتخب تونس مع فلسطين.

ياسين مرياح تونس كأس العرب سوريا
