كأس العرب – خريبين: الاستحواذ لا يهم أمام الفوز

الإثنين، 01 ديسمبر 2025 - 18:43

كتب : FilGoal

كأس العرب - تونس - سوريا - عمر خريبين

يرى عمر خريبين مهاجم منتخب سوريا أن الاستحواذ في كرة القدم لا يهم في مقابل تحقيق الفوز، وذلك مثلما فعلوا أمام تونس.

عمر خربين

النادي : الوحدة

سوريا

وفاز منتخب سوريا على تونس بهدف دون رد سجله خريبين في الجولة الأولى لدور المجموعات من كأس العرب 2025 في قطر.

وقال خريبين عبر قناة الكاس: "فوز مهم على تونس وهو أحد أفضل منتخبات الوطن العربي، منتخبنا يضم مجموعة من اللاعبين الشباب لكنهم لعبوا بروح كبيرة وحققوا الفوز".

وأضاف "لا نستطيع اللعب ضد منتخب كبير مثل تونس مباراة مفتوحة، يجب أن نعرف كيف نفوز، الاستحواذ له دور كبير لكننا خرجنا فائزين من المباراة بمجموعة لاعبين صغار في السن".

وأكمل "مباراة قطر ستكون صعبة ولا يوجد أي منتخب ضعيف وكل المواجهات قوية".

وأتم تصريحاته "طموحنا كبير، سنلعب بقوة في كل المباريات ونلعب من أجل التقدم أكثر في البطولة، منتخب سوريا لديه مواهب كبيرة وتحتاج فقط للدعم".

عمر خريبين سوريا كأس العرب
