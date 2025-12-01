كأس العرب – إسماعيل الغربي: تأخر انضمام اللاعبين لمنتخب تونس أثر علينا أمام سوريا

الإثنين، 01 ديسمبر 2025 - 18:40

كتب : FilGoal

كأس العرب - تونس - سوريا - إسماعيل الغربي

يرى إسماعيل الغربي لاعب منتخب تونس أن فريقه تأثر بتأخر انضمام اللاعبين لمعسكر نسور قرطاج في كأس العرب.

إسماعيل الغربي

النادي : أوجسبورج

تونس

وخسر منتخب تونس أمام سوريا بهدف دون رد في الجولة الأولى لدور المجموعات من كأس العرب 2025 في قطر.

وقال الغربي عبر قناة الكاس: "استحوذنا على مجريات اللعب ولكن لم نستطع ترجمة الفرص إلى أهداف".

أخبار متعلقة:
كأس العرب – سامي الطرابلسي: استحوذنا بلا معنى أمام سوريا كأس العرب - لاعب سوريا: نواصل التطور ونتمنى تحقيق شيئا يسعد شعبنا

وأضاف "تأخر انضمام اللاعبين إلى معسكر المنتخب جعل البعض في حالة تشتت ذهني ولكن لا نبحث عن أعذار".

وأتم تصريحاته "المطلوب منا تقديم ما هو أفضل في المباريات المقبلة بدور المجموعات".

ويلعب منتخب تونس في المباراة المقبلة ضد فلسطين، ثم يختتم دور المجموعات بمواجهة قطر مستضيف البطولة.

تونس سوريا كأس العرب إسماعيل الغربي
نرشح لكم
كأس العرب - فعلها الفدائي بالنيران الصديقة.. فلسطين تفاجئ قطر في الوقت القاتل كأس العرب – حارس سوريا: نستهدف الوصول لأبعد مدى في البطولة كأس العرب – مرياح: لم نملك 11 لاعبا في التدريبات.. وسيطرنا على سوريا كأس العرب – خريبين: الاستحواذ لا يهم أمام الفوز كأس العرب – سامي الطرابلسي: استحوذنا بلا معنى أمام سوريا كأس العرب - لاعب سوريا: نواصل التطور ونتمنى تحقيق شيئا يسعد شعبنا انتهت في كأس العرب - قطر (0)-(1) فلسطين تشكيل فلسطين - حمدان أساسي والدباغ والنبريص على مقاعد البدلاء أمام قطر
أخر الأخبار
كرة سلة – الإعلان عن مواعيد الدوري المصري بالكامل 10 دقيقة | كرة سلة
كأس مصر – حرس الحدود يهزم الإسماعيلي في الوقت الإضافي ويتأهل لدور الـ 16 ساعة | الكرة المصرية
بيراميدز يكشف موعد عودة الشناوي من الإصابة ساعة | الدوري المصري
كأس العرب - فعلها الفدائي بالنيران الصديقة.. فلسطين تفاجئ قطر في الوقت القاتل ساعة | كأس العرب
أمم إفريقيا – ماييلي وبيساكا ضمن قائمة الكونغو الديمقراطية المستدعاة ساعة | الكرة الإفريقية
إبراهيم حسن يوضح لـ في الجول عدد لاعبي قائمة منتخب مصر في أمم إفريقيا ساعة | منتخب مصر
إبراهيم حسن: التقارير الطبية سبب استبعاد عبد المنعم من أمم إفريقيا 2 ساعة | منتخب مصر
كأس العرب – حارس سوريا: نستهدف الوصول لأبعد مدى في البطولة 2 ساعة | كأس العرب
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 2 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب 3 إكرامي لـ في الجول: مساندة الأهلي لـ رمضان ليست غريبة 4 خبر في الجول – الأهلي يقرر تقديم شكوى ضد الجيش الملكي والحكم
/articles/518266/كأس-العرب-إسماعيل-الغربي-تأخر-انضمام-اللاعبين-لمنتخب-تونس-أثر-علينا-أمام-سوريا