كأس العرب – إسماعيل الغربي: تأخر انضمام اللاعبين لمنتخب تونس أثر علينا أمام سوريا

يرى إسماعيل الغربي لاعب منتخب تونس أن فريقه تأثر بتأخر انضمام اللاعبين لمعسكر نسور قرطاج في كأس العرب.

إسماعيل الغربي النادي : أوجسبورج تونس

وخسر منتخب تونس أمام سوريا بهدف دون رد في الجولة الأولى لدور المجموعات من كأس العرب 2025 في قطر.

وقال الغربي عبر قناة الكاس: "استحوذنا على مجريات اللعب ولكن لم نستطع ترجمة الفرص إلى أهداف".

وأضاف "تأخر انضمام اللاعبين إلى معسكر المنتخب جعل البعض في حالة تشتت ذهني ولكن لا نبحث عن أعذار".

وأتم تصريحاته "المطلوب منا تقديم ما هو أفضل في المباريات المقبلة بدور المجموعات".

ويلعب منتخب تونس في المباراة المقبلة ضد فلسطين، ثم يختتم دور المجموعات بمواجهة قطر مستضيف البطولة.