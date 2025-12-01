كأس العرب – سامي الطرابلسي: استحوذنا بلا معنى أمام سوريا

الإثنين، 01 ديسمبر 2025 - 18:37

كتب : FilGoal

كأس العرب - تونس - سوريا - سامي الطرابلسي

يرى سامي الطرابلسي المدير الفني لمنتخب تونس أن فريقه لعب بشكل جيد أمام سوريا في كأس العرب رغم الخسارة.

وخسر منتخب تونس أمام سوريا بهدف دون رد في الجولة الأولى لدور المجموعات من كأس العرب 2025 في قطر.

وقال الطرابلسي عبر قناة الكاس: "دائما مشكلة منتخب تونس هي تسجيل الأهداف، نستحوذ ونسطير على المباراة ولا نسجل، ونحن نلعب رياضة النتيجة فيها هي الأهم، سيطرنا على اللعب بلا معنى، أتمنى أن نكون أفضل في الشق الهجومي في المباريات المقبلة".

أخبار متعلقة:
كأس العرب - لاعب سوريا: نواصل التطور ونتمنى تحقيق شيئا يسعد شعبنا البداية آسيوية.. سوريا تفتتح كأس العرب بالفوز على تونس

وأضاف "في الشوط الأول كنا سيئين في القرارات، ولم نتعامل مع المواقف الجيدة بما يلزم".

وواصل "منتخب سوريا لعب بشكل دفاعي واعتمد على المرتدات وانتظر أخطاء لاعبينا".

وأردف "لن ألوم على اللاعبين في بعض الحالات الدفاعية أو الهجموية، معظم اللاعبين قدموا كل ما لديهم ولعبوا مباراة جيدة".

وأشار "لن أبحث عن الأعذار ورغم الضغط والإجهاد كل اللاعبين قدموا ما لديهم ومن ضمنهم سيف الدين الجزيري الذي انضم للمنتخب أمس فقط".

وأتم تصريحاته "حاولنا التعامل مع الوضع الحالي وما ينقصنا فقط تسجيل الأهداف، سنحاول النهوض من هذه الكبوة والتركيز على المباراة المقبلة".

تونس سوريا كأس العرب
نرشح لكم
كأس العرب - فعلها الفدائي بالنيران الصديقة.. فلسطين تفاجئ قطر في الوقت القاتل كأس العرب – حارس سوريا: نستهدف الوصول لأبعد مدى في البطولة كأس العرب – مرياح: لم نملك 11 لاعبا في التدريبات.. وسيطرنا على سوريا كأس العرب – خريبين: الاستحواذ لا يهم أمام الفوز كأس العرب – إسماعيل الغربي: تأخر انضمام اللاعبين لمنتخب تونس أثر علينا أمام سوريا كأس العرب - لاعب سوريا: نواصل التطور ونتمنى تحقيق شيئا يسعد شعبنا انتهت في كأس العرب - قطر (0)-(1) فلسطين تشكيل فلسطين - حمدان أساسي والدباغ والنبريص على مقاعد البدلاء أمام قطر
أخر الأخبار
كرة سلة – الإعلان عن مواعيد الدوري المصري بالكامل 10 دقيقة | كرة سلة
كأس مصر – حرس الحدود يهزم الإسماعيلي في الوقت الإضافي ويتأهل لدور الـ 16 ساعة | الكرة المصرية
بيراميدز يكشف موعد عودة الشناوي من الإصابة ساعة | الدوري المصري
كأس العرب - فعلها الفدائي بالنيران الصديقة.. فلسطين تفاجئ قطر في الوقت القاتل ساعة | كأس العرب
أمم إفريقيا – ماييلي وبيساكا ضمن قائمة الكونغو الديمقراطية المستدعاة ساعة | الكرة الإفريقية
إبراهيم حسن يوضح لـ في الجول عدد لاعبي قائمة منتخب مصر في أمم إفريقيا ساعة | منتخب مصر
إبراهيم حسن: التقارير الطبية سبب استبعاد عبد المنعم من أمم إفريقيا 2 ساعة | منتخب مصر
كأس العرب – حارس سوريا: نستهدف الوصول لأبعد مدى في البطولة 2 ساعة | كأس العرب
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 2 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب 3 إكرامي لـ في الجول: مساندة الأهلي لـ رمضان ليست غريبة 4 خبر في الجول – الأهلي يقرر تقديم شكوى ضد الجيش الملكي والحكم
/articles/518265/كأس-العرب-سامي-الطرابلسي-استحوذنا-بلا-معنى-أمام-سوريا