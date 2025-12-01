كأس العرب – سامي الطرابلسي: استحوذنا بلا معنى أمام سوريا

يرى سامي الطرابلسي المدير الفني لمنتخب تونس أن فريقه لعب بشكل جيد أمام سوريا في كأس العرب رغم الخسارة.

وخسر منتخب تونس أمام سوريا بهدف دون رد في الجولة الأولى لدور المجموعات من كأس العرب 2025 في قطر.

وقال الطرابلسي عبر قناة الكاس: "دائما مشكلة منتخب تونس هي تسجيل الأهداف، نستحوذ ونسطير على المباراة ولا نسجل، ونحن نلعب رياضة النتيجة فيها هي الأهم، سيطرنا على اللعب بلا معنى، أتمنى أن نكون أفضل في الشق الهجومي في المباريات المقبلة".

وأضاف "في الشوط الأول كنا سيئين في القرارات، ولم نتعامل مع المواقف الجيدة بما يلزم".

وواصل "منتخب سوريا لعب بشكل دفاعي واعتمد على المرتدات وانتظر أخطاء لاعبينا".

وأردف "لن ألوم على اللاعبين في بعض الحالات الدفاعية أو الهجموية، معظم اللاعبين قدموا كل ما لديهم ولعبوا مباراة جيدة".

وأشار "لن أبحث عن الأعذار ورغم الضغط والإجهاد كل اللاعبين قدموا ما لديهم ومن ضمنهم سيف الدين الجزيري الذي انضم للمنتخب أمس فقط".

وأتم تصريحاته "حاولنا التعامل مع الوضع الحالي وما ينقصنا فقط تسجيل الأهداف، سنحاول النهوض من هذه الكبوة والتركيز على المباراة المقبلة".