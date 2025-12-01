كأس العرب - لاعب سوريا: نواصل التطور ونتمنى تحقيق شيئا يسعد شعبنا

الإثنين، 01 ديسمبر 2025 - 18:23

كتب : FilGoal

خالد الحجة

أبدى خالد الحجة لاعب منتخب سوريا سعادته بالفوز على تونس في كأس العرب.

وقال الحجة في تصريحاته لقنوات الكاس القطرية: "فوز مهم للغاية. أهنئ الشعب السوري وكرة القدم السورية".

وأضاف "نواصل التطور والتقدم وسنصل لما هو أفضل".

واختتم "نتمنى أن نقدم شيئا يسعد الشعب السوري في هذه البطولة".

وافتتح منتخب سوريا بطولة كأس العرب بالفوز على تونس بهدف دون رد، في مباراة أقيمت على استاد أحمد بن علي ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.

البداية كانت من نصيب ممثل آسيا على حساب ممثل إفريقيا في البطولة.

وسجل عمر خريبين هدف فوز سوريا في المباراة.

وتصدرت سوريا المجموعة الأولى بشكل مؤقت بالحصول على أول 3 نقاط، في انتظار مباراة المجموعة الأخرى بين قطر وفلسطين.

وسيلعب منتخب سوريا مباراته المقبلة مع قطر.، بينما سيلتقي منتخب تونس مع فلسطين.

