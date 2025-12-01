موندو ديبورتيفو: برشلونة يوافق على طلب أراوخو بالابتعاد عن المباريات

الإثنين، 01 ديسمبر 2025 - 18:23

كتب : FilGoal

رونالد أراوخو - برشلونة

وافق نادي برشلونة على طلب رونالد أراوخو لاعب الفريق بالابتعاد عن المباريات في الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو فإن برشلونة وافق على طلب أراوخو بمنحه بعض الوقت للتعافي نفسيا وذهنيا من الضغط الشديد الذي يمر به.

وذكرت الصحيفة أنه تم تخصيص جميع إمكانيات النادي لدعمه، لكن لا يوجد موعد محدد لعودته.

ووفقا للصحيفة فإن النادي يؤمن أن الأولوية هي استعادة الصفاء الذهني والنفسي للاعب.

وكان المدافع قد طرد في مباراة فريقه ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا وانقلبت المباراة أكثر على الفريق الكتالوني.

وكان برشلونة متأخرا في النتيجة أمام تشيلسي بهدف دون رد قبل طرد أراوخو، وبعد البطاقة الحمراء في الدقيقة 44 خسر 3-0.

ولم تكن هذه المرة هي الأولى التي يمر بها أراوخو بشأن الحصول على البطاقة الحمراء، إذ حدثت من قبل أمام باريس سان جيرمان وخسر فريقه 4-1.

ويستعد برشلونة لمواجهة منافسه أتلتيكو مدريد في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الـ 19 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة بعد تعثر غريمه ريال مدريد بالتعادل مع جيرونا بهدف لكل فريق.

