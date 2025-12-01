قائمة منتخب مصر الأولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا

الإثنين، 01 ديسمبر 2025 - 17:49

كتب : FilGoal

منتخب مصر - جيبوتي

أعلن حسام حسن مدرب منتخب مصر، قائمة الفراعنة في معسكر شهر ديسمبر استعدادا لخوض نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وشهدت قائمة منتخب مصر، عودة إمام عاشور لصفوف الفراعنة بعد الغياب منذ يونيو 2024 بقرار من الجهاز الفني أولا ثم بسبب الإصابة.

القائمة شهدت كذلك تواجد كذلك مصطفى فتحي وأحمد عيد في القائمة بعد الغياب في المعسكر السابق للإصابة.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - جهاز منتخب مصر المشارك بكأس العرب مرشح لقيادة الاتحاد السكندري الأهلي يعلن تماثل الشناوي للشفاء ولحاقه بمعسكر منتخب مصر منافس مصر - مهاجم بيرنلي أبرزهم.. هوجو بروس يعلن القائمة النهائية لجنوب إفريقيا في كأس الأمم كأس العرب - مصر بالأحمر.. تفاصيل الاجتماع الفني لمواجهة الكويت

في المقابل، غاب أحمد نبيل "كوكا"، ونبيل عماد، وطاهر محمد طاهر، وأحمد عاطف "قطة"، عن القائمة ضمن الأسماء التي انضمت لصفوف منتخب مصر في الأونة الأخيرة.

كما تأكد غياب محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي بسبب عدم اكتمال جاهزيته بعد العودة من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وجاءت قائمة مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - أحمد الشناوي (بيراميدز) - مصطفي شوبير (الأهلي) - محمد صبحـي (الزمالك).

الدفاع: محمد هاني (الأهلي) - أحمد عيد (المصري) - رامي ربيعة (العين) - خالد صبحي (المصري) - ياسر إبراهيم (الأهلي) - محمد إسماعيل (الزمالك) - حسام عبد المجيد (الزمالك) - محمد حمدي (بيراميدز) - أحمد فتوح (الزمالك).

الوسط: مروان عطيـة (الأهلي) - حمدي فتحي (الوكرة) - مهند لاشيـن (بيراميدز) - محمود صابر (زد) - محمد شحاتة (الزمالك) - إمام عاشور (الأهلي) - أحمد سيد "زيزو" (الأهلي) - محمود حسن "تريزيجيه" (الأهلي) - إبراهيم عادل (الجزيرة) - مصطفى فتحي (بيراميدز) - عمر مرموش (مانشستر سيتي) - محمد صلاح (بيفربول).

الهجوم: مصطفي محمد (نانت) - صلاح محسن (المصري) - أسامة فيصل (البنك الأهلي).

منتخب مصر سيرسل قائمته النهائية للبطولة يوم 11 ديسمبر، والمكونة من 26 لاعبا، على أن يصطحب معه لاعبين إضافيين ليكونوا 28 لاعبا مسافرا إلى المغرب ومتاحين في حالة الطوارئ للاستبدال.

ويلعب منتخب مصر مباراة ودية ضد نيجيريا يوم 14 ديسمبر الجاري على استاد القاهرة، قبل أن يسافر إلى المغرب لخوض غمار نهائيات أمم إفريقيا.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة أمم إفريقيا، رفقة منتخبات جنوب إفريقيا، وأنجولا، وزيمبابوي.

قائمة منتخب مصر كأس أمم إفريقيا منتخب مصر
نرشح لكم
الأهلي يعلن تماثل الشناوي للشفاء ولحاقه بمعسكر منتخب مصر كأس العرب - مصر بالأحمر.. تفاصيل الاجتماع الفني لمواجهة الكويت مؤتمر طولان: لا أقدم الحجج والمبررات قبل كأس العرب.. والسولية والنني ساعداني في تكوين المنتخب كأس العرب - مؤتمر السولية: نتمنى تقديم صورة جيدة تستمر لنهاية البطولة كأس العرب - أدار القمة المصرية من قبل.. إسكاس حكما لمواجهة مصر أمام الكويت كأس العرب - موعد مباراة مصر ضد الكويت.. والقنوات الناقلة المفتوحة والمعلق أحمد حسن: لم نقصر مع أحمد عاطف.. وسيعود إلى مصر بعد تصريحاته كوكا: هذا موقفي من الانضمام لـ الزمالك.. وشخص ما لا يريدني في المنتخب
أخر الأخبار
كأس العرب – مرياح: لم نملك 11 لاعبا في التدريبات.. وسيطرنا على سوريا 8 دقيقة | الوطن العربي
كأس العرب – خريبين: الاستحواذ لا يهم أمام الفوز 11 دقيقة | كأس العرب
كاف يدين أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي ويعلن أول قراراته 14 دقيقة | الكرة الإفريقية
كأس العرب – إسماعيل الغربي: تأخر انضمام اللاعبين لمنتخب تونس أثر علينا أمام سوريا 15 دقيقة | كأس العرب
كأس العرب – سامي الطرابلسي: استحوذنا بلا معنى أمام سوريا 17 دقيقة | كأس العرب
كأس العرب - لاعب سوريا: نواصل التطور ونتمنى تحقيق شيئا يسعد شعبنا 31 دقيقة | كأس العرب
موندو ديبورتيفو: برشلونة يوافق على طلب أراوخو بالابتعاد عن المباريات 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
الجيش الملكي: نعتذر عن تصرفات جماهيرنا نحو الأهلي 55 دقيقة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 2 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب 3 إكرامي لـ في الجول: مساندة الأهلي لـ رمضان ليست غريبة 4 خبر في الجول – الأهلي يقرر تقديم شكوى ضد الجيش الملكي والحكم
/articles/518261/قائمة-منتخب-مصر-الولية-عودة-إمام-عاشور-ضمن-28-لاعبا-تحضيرا-لأمم-إفريقيا