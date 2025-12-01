انتهت في كأس العرب - قطر (0)-(1) فلسطين

الإثنين، 01 ديسمبر 2025 - 17:37

كتب : FilGoal

حامد حمدان - فلسطين - قطر

يلتقي منتخب قطر صاحب الأرض مع منتخب فلسطين في مباراة الجولة الأولى لدور المجموعات، والأولى بعد حفل الافتتاح.

المجموعة تتصدرها سوريا مؤقتا بالفوز على تونس بهدف دون رد.

وجاء تشكيل فلسطين كالتالي:

حراسة المرمى: رامي حمادة

خط الدفاع: مصعب البطاط - ميلاد تيرمانيني – محمد صالح – وجدي نبهان

خط الوسط: تامر صيام – إيميليو سابا – عميد محاجنة – حامد حمدان

خط الهجوم: مصطفى زيدان – زيد القنبر

البدلاء: مهدي عاصي – عبد الهادي ياسين – خالد أبو الهيجا – ياسر حمد – عميد صوافطة – أحمد طه – أحمد القاق – محمود أبو وردة – عدي الدباغ – خالد النبريص

فيما جاء تشكيل قطر كالتالي:

حراسة المرمى: محمود أبو ندى

خط الدفاع: أيوب محمد – لوكاس مينديز – أحمد فتحي – سلطان البريك

خط الوسط: أحمد محمد جودة – الهاشمي الحسين - عاصم ماديبو

خط الهجوم: أكرم عفيف - أحمد علاء – محمد مناعي

تابع من هنا

---

ق 95 جووول في الوقت القاتل.. سلطان البريك ظهير قطر يسجل في مرماه بالخطأ

ق 90 عدي خروب بدلا من حامد حمدان

ق 88 إصابة حامد حمدان وخروجه على نقالة

ق 86 خالد النبريص يسدد كرة تصطدم بالدفاع

ق 79 محمد وعد بدلا من أحمد فتحي

ق 74 خالد النبريص وأحمد القاق بدلا من تامر صيام وعميد محاجنة

ق 69 عدي الدباغ يسدد بجوار القائم

ق 62 خالد علي ومحمد مونتاري بدلا من محمد جودة وأحمد علاء

ق 60 عدي الدباغ وعميد صوافطة بدلا من مصطفى زيدان وإيميليو سابا

ق 51 سلطان البريك يسدد ولكن الكرة تمر بجوار القائم

ق 46 إدميلسون جونيور بدلا من محمد المناعي في قطر

استراحة

ق 44 حامد حمدان يتلقى إنذارا بسبب عرقلة أكرم عفيف

ق 32 نزول عيسى لاي بدلا من عاصم ماديبو

ق 28 إصابة عاصم ماديبو لاعب قطر وتلقيه العلاج

ق 26 أحمد فتحي يسدد لقطر ولكن بعيدا عن المرمى

ق 20 استحواذ قطري والنتيجة لا تزال التعادل السلبي

ق 11 أكرم عفيف يرسل ركنية يقابلها أحمد فتحي بالرأس ولكن بعيدا عن المرمى

ق 10 محمد المناعي يسدد ولكن الكرة تصطدم بدفاع فلسطين وتذهب إلى ركنية

بداية المباراة

فلسطين كأس العرب قطر
