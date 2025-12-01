تشكيل فلسطين - حمدان أساسي والدباغ والنبريص على مقاعد البدلاء أمام قطر

الإثنين، 01 ديسمبر 2025 - 17:31

كتب : FilGoal

حامد حمدان - خالد النبريصي - عدي الدباغ

أعلن منتخب فلسطين عن تشكيله لمواجهة قطر في الجولة الأولى لمجموعات كأس العرب.

ويشارك حامد حمدان لاعب بتروجت ضمن التشكيل الأساسي.

ويتواجد عدي الدباغ مهاجم الزمالك وخالد النبريص لاعب الإسماعيلي على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل فلسطين كالتالي:

حراسة المرمى: رامي حمادة

خط الدفاع: مصعب البطاط - ميلاد تيرمانيني – محمد صالح – وجدي نبهان

خط الوسط: تامر صيام – إيميليو سابا – عميد محاجنة – حامد حمدان

خط الهجوم: مصطفى زيدان – زيد القنبر

البدلاء: مهدي عاصي – عبد الهادي ياسين – خالد أبو الهيجا – ياسر حمد – عميد صوافطة – أحمد طه – أحمد القاق – محمود أبو وردة – عدي الدباغ – خالد النبريص

فيما جاء تشكيل قطر كالتالي:

حراسة المرمى: محمود أبو ندى

خط الدفاع: أيوب محمد – لوكاس مينديز – أحمد فتحي – سلطان البريك

خط الوسط: أحمد محمد جودة – الهاشمي الحسين - عاصم ماديبو

خط الهجوم: أكرم عفيف - أحمد علاء – محمد مناعي

ويتصدر منتخب سوريا المجموعة الأولى مؤقتا بالفوز على تونس بهدف دون رد.

