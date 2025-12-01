البداية آسيوية.. سوريا تفتتح كأس العرب بالفوز على تونس

افتتح منتخب سوريا بطولة كأس العرب بالفوز على تونس بهدف دون رد، في مباراة أقيمت على استاد أحمد بن علي ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات.

البداية كانت من نصيب ممثل آسيا على حساب ممثل إفريقيا في البطولة.

وسجل عمر خريبين هدف فوز سوريا في المباراة.

وتصدرت سوريا المجموعة الأولى بشكل مؤقت بالحصول على أول 3 نقاط، في انتظار مباراة المجموعة الأخرى بين قطر وفلسطين.

التشكيل

بدأت تونس المباراة بمحمد بن رمضان وفرجاني ساسي في وسط الملعب، بينما قاد عمر خريبين هجوم سوريا.

معلول وبن رمضان أساسيان في تشكيل المنتخب التونسي، والجزيري على مقاعد البدلاء.. وعمر خربين يقود هجوم المنتخب السوري#كأس_العرب pic.twitter.com/wfdliikLOD — FilGoal (@FilGoal) December 1, 2025

أحداث المباراة

الشوط الأول لم يشهد أهدافا من كلا الجانبين، رغم سيطرة تونس على مجريات اللعب ولكن دون خطورة حقيقية.

وفي الشوط الثاني، تقدمت سوريا بالهدف الأول عن طريق خريبين من ركلة حرة مباشرة رائعة.

video:1

وكاد إسماعيل غربي أن يتعادل لتونس بعد دقيقتين فقط، لكنه سدد بقوة كبيرة لتخرج الكرة فوق المرمى.

وشارك سيف الدين الجزيري في الدقيقة 61 بدلا من المدافع مروان الصحراوي.

وكاد الجزيري أن يسجل مباشرة عقب نزوله بمحاولة مباغتة الحارس بتسديدة مخادعة جاءت في الشباك الخارجية.

وفي الدقيقة 64، سدد محمد بن رمضان كرة قوية جاءت بجوار المرمى.

وظل صمود دفاع سوريا طوال المباراة رغم الضغط التونسي، وتألق الحارس شاهد الشاكر في التصدي لتسديدة من إسماعيل غربي في الدقيقة 94، ليمنع هدف التعادل القاتل ويقود فريقه لتحقيق الانتصار الأول في البطولة.

وسيلعب منتخب تونس مباراته المقبلة ضد فلسطين، بينما سيلتقي منتخب سوريا مع قطر.