"بحث إمكانية عودته إلى القاهرة".. الأهلي يكشف تفاصيل إصابة بنشرقي

كشف أحمد جاب الله طبيب الأهلي تفاصيل إصابة أشرف بنشرقي لاعب الفريق والمتواجد ببعثة منتخب المغرب المشارك في كأس العرب.

ويستهل منتخب المغرب مشواره بمواجهة جزر القمر ضمن منافسات الجولة الأولى غدا الثلاثاء.

وكشف أحمد جاب الله طبيب الأهلي عبر الموقع الرسمي "الفحوصات الطبية أثبتت إصابة أشرف بنشرقي بمزق في العضلة الخلفية".

وتابع جاب الله "بعد التنسيق مع وليد صلاح الدين مدير الكرة، نتواصل مع الجهاز الفني لمنتخب المغرب لمتابعة حالة اللاعب والبرنامج الخاص بعلاجه في المرحلة الأولى".

واختتم جاب الله تصريحاته "جار بحث موقفه من اللحاق بمباريات البطولة وإمكانية عودته للقاهرة لاستكمال العلاج والتأهيل".

وكان طارق سكتيوي المدير الفني لمنتخب المغرب المشارك في كأس العرب قد صرح في المؤتمر الصحفي بمعاناة أشرف بنشرقي من إصابة وغيابه عن أول مباراتين بشكل مبدئي.

وتستضيف قطر منافسات كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وكان قد أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم بشكل رسمي استبدال يوسف مهري لاعب نهضة بركان بسبب الإصابة وضم وليد أزارو بدلا منه.

وكان وليد أزارو ضمن القائمة الاحتياطية لمنتخب المغرب في بطولة كأس العرب.

ويقع المنتخب المغربي في المجموعة الثانية التي تضم السعودية، وعمان، وجزر القمر.

وستنظم قطر البطولة في أعوام 2025 و2029 2033 أي قبل عام من كل نسخة كأس عالم.

ويتواجد أشرف بنشرقي لاعب الأهلي، ومحمود بنتايك مدافع الزمالك ووليد الكرتي لاعب بيراميدز على رأس القائمة.

فيما غاب محمد الشيبي لاعب بيراميدز عن اختيارات السكتيوي نظرا لارتباطه بالمشاركة مع المنتخب المغربي الأول في كأس إفريقيا.

