خبر في الجول - جهاز منتخب مصر المشارك بكأس العرب مرشح لقيادة الاتحاد السكندري

الإثنين، 01 ديسمبر 2025 - 16:25

كتب : هاني العوضي

حلمي طولان - منتخب مصر

دخل الجهاز الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب تحت قيادة حلمي طولان دائرة المرشحين لقيادة الاتحاد السكندري عقب نهاية البطولة.

ويستهل منتخب مصر مشواره في كأس العرب غدا الثلاثاء بمواجهة الكويت في الرابعة والنصف عصرا.

وعلم FilGoal.com أن الجهاز الفني بقيادة حلمي طولان قد دخل قائمة المرشحين لقيادة الاتحاد السكندري.

أخبار متعلقة:
الأهلي يعلن تماثل الشناوي للشفاء ولحاقه بمعسكر منتخب مصر كأس العرب - مصر بالأحمر.. تفاصيل الاجتماع الفني لمواجهة الكويت كأس العرب - مؤتمر الكويت: مواجهة مصر صعبة بغض النظر عن اللاعبين والدليل النسخة الماضية كأس العرب - أدار القمة المصرية من قبل.. إسكاس حكما لمواجهة مصر أمام الكويت

وتختتم منافسات كأس العرب يوم 18 ديسمبر الجاري، وتعتبر مواجهة سيراميكا كليوباترا يوم 21 يناير المقبل هي الأولى للفريق السكندري في الدوري.

ويستعد الاتحاد السكندري للمشاركة في كأس الرابطة المصرية خلال الفترة من 11 ديسمبر إلى 17 يناير.

وينتظر مجلس إدارة الاتحاد السكندري موقف حلمي طولان قبل اتخاذ قراره النهائي.

وخسر الاتحاد السكندري على يد كهرباء الإسماعيلية في دور الـ 32 لكأس مصر.

وبذلك يودع الاتحاد السكندري كأس مصر من دور الـ 32 للعام الثالث على التوالي.

وخرج الاتحاد السكندري من نفس الدور على يد تيم إف سي في الموسم الماضي 2-0.

أما في الموسم السابق له 2023-2024، فقد غادر المسابقة من هذا الدور بالخسارة أمام أبو قير للأسمدة بركلات الترجيح.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز العشرين في الدوري برصيد 8 نقاط، بفارق الأهداف عن كهرباء الإسماعيلية المتذيل.

الدوري المصري الاتحاد السكندري حلمي طولان
نرشح لكم
"بحث إمكانية عودته إلى القاهرة".. الأهلي يكشف تفاصيل إصابة بنشرقي الأهلي يعلن تماثل الشناوي للشفاء ولحاقه بمعسكر منتخب مصر سبورت: مفاوضات برشلونة لضم حمزة عبد الكريم منذ 3 أسابيع.. ومحاولة لاستعارته مصدر من الأهلي لـ في الجول: عرض برشلونة لضم عبد الكريم شفهي حتى الآن.. ومتابعة من الخطيب أشرف بن عياد: برشلونة بدأ التحرك من أجل ضم حمزة عبد الكريم محمد رمضان: كولر كان يعاند فنيا.. وتوقعت عدم عودة معلول لمستواه عبد الرؤوف يمنح لاعبي الزمالك راحة يومين قبل كأس الرابطة طاهر محمد طاهر: لم أكن أعرف سبب المشاجرة حين تدخلت.. وتريزيجيه أسطورة
أخر الأخبار
الجيش الملكي: نعتذر على تصرفات جماهيرنا نحو الأهلي 5 دقيقة | الكرة الإفريقية
قائمة منتخب مصر الولية - عودة إمام عاشور ضمن 28 لاعبا تحضيرا لأمم إفريقيا 15 دقيقة | منتخب مصر
مباشر كأس العرب - قطر (0)-(0) فلسطين 28 دقيقة | كأس العرب
تشكيل فلسطين - حمدان أساسي والدباغ والنبريص على مقاعد البدلاء أمام قطر 33 دقيقة | كأس العرب
البداية آسيوية.. سوريا تفتتح كأس العرب بالفوز على تونس 58 دقيقة | كأس العرب
"بحث إمكانية عودته إلى القاهرة".. الأهلي يكشف تفاصيل إصابة بنشرقي ساعة | كأس العرب
خبر في الجول - جهاز منتخب مصر المشارك بكأس العرب مرشح لقيادة الاتحاد السكندري ساعة | الدوري المصري
الأهلي يعلن تماثل الشناوي للشفاء ولحاقه بمعسكر منتخب مصر 2 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 2 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب 3 إكرامي لـ في الجول: مساندة الأهلي لـ رمضان ليست غريبة 4 خبر في الجول – الأهلي يقرر تقديم شكوى ضد الجيش الملكي والحكم
/articles/518256/خبر-في-الجول-جهاز-منتخب-مصر-المشارك-بكأس-العرب-مرشح-لقيادة-الاتحاد-السكندري