خبر في الجول - جهاز منتخب مصر المشارك بكأس العرب مرشح لقيادة الاتحاد السكندري

دخل الجهاز الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب تحت قيادة حلمي طولان دائرة المرشحين لقيادة الاتحاد السكندري عقب نهاية البطولة.

ويستهل منتخب مصر مشواره في كأس العرب غدا الثلاثاء بمواجهة الكويت في الرابعة والنصف عصرا.

وعلم FilGoal.com أن الجهاز الفني بقيادة حلمي طولان قد دخل قائمة المرشحين لقيادة الاتحاد السكندري.

وتختتم منافسات كأس العرب يوم 18 ديسمبر الجاري، وتعتبر مواجهة سيراميكا كليوباترا يوم 21 يناير المقبل هي الأولى للفريق السكندري في الدوري.

ويستعد الاتحاد السكندري للمشاركة في كأس الرابطة المصرية خلال الفترة من 11 ديسمبر إلى 17 يناير.

وينتظر مجلس إدارة الاتحاد السكندري موقف حلمي طولان قبل اتخاذ قراره النهائي.

وخسر الاتحاد السكندري على يد كهرباء الإسماعيلية في دور الـ 32 لكأس مصر.

وبذلك يودع الاتحاد السكندري كأس مصر من دور الـ 32 للعام الثالث على التوالي.

وخرج الاتحاد السكندري من نفس الدور على يد تيم إف سي في الموسم الماضي 2-0.

أما في الموسم السابق له 2023-2024، فقد غادر المسابقة من هذا الدور بالخسارة أمام أبو قير للأسمدة بركلات الترجيح.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز العشرين في الدوري برصيد 8 نقاط، بفارق الأهداف عن كهرباء الإسماعيلية المتذيل.