الأهلي يعلن تماثل الشناوي للشفاء ولحاقه بمعسكر منتخب مصر

الإثنين، 01 ديسمبر 2025 - 15:52

كتب : FilGoal

تماثل محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي الشفاء من الإصابة التي لحقت به وبات جاهزا لخوض معسكر منتخب مصر.

واستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن على انطلاق معسكر الاستعداد لبطولة أمم إفريقيا يوم 3 ديسمبر المقبل.

وكشف أحمد جاب الله طبيب الأهلي عبر موقع النادي الرسمي عن تماثل محمد الشناوي الشفاء من إصابة العضلة الضامة.

وأشار جاب الله إلى بدء الشناوي مرحلة الجري غدا الثلاثاء ضمن المرحلة الثانية من التأهيل قبل المشاركة في التدريبات الجماعية وسيكون جاهزا للانضمام لمعسكر منتخب مصر.

وأوضح جاب الله للتنسيق الكامل بينه وبين محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الذي يتابع حالة الشناوي وسيكون اللاعب جاهزا لمعسكر المنتخب.

ويستعد منتخب مصر لكأس أمم إفريقيا في الفترة من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير المقبل.

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر يدرس إقامة المعسكر مع بداية ديسمبر في ظل توقف ارتباطات الأندية القارية ومسابقة الدوري.

وفضل الجهاز الفني منح اللاعبين راحة حتى يوم 3 ديسمبر قبل انطلاق المعسكر.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية لكأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، بجانب جنوب إفريقيا وأنجولا وزيمبابوي.

وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الأمم كالتالي:

- مصر × زيمبابوي - يوم الإثنين 22 ديسمبر - الساعة 10 مساءً، على الملعب الكبير في أغادير

- مصر × جنوب إفريقيا - يوم الجمعة 26 ديسمبر - الساعة 5 مساءً، على الملعب الكبير في أغادير

- أنجولا × مصر - يوم الإثنين 29 ديسمبر - الساعة 6 مساءً على الملعب الكبير في أغادير

ويعد المنتخب المصري هو أكثر المنتخبات تتويجا بكأس الأمم الإفريقية بـ 7 ألقاب.

