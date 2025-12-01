العقيدي ردا على صحفي عماني: ملياراتنا ونضخها كما نريد.. وغدا سنثبت من نحن

رد نواف العقيدي حارس مرمى المنتخب السعودي، على سؤال صحفي عماني في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة المنتخبين في بطولة كأس العرب.

ويلتقي المنتخب السعودي أمام العماني في تمام السابعة مساء الثلاثاء، ضمن مباريات المجموعة الثانية.

وأوضح العقيدي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل المباراة "نحن ندعم قيادتنا، ملف التطور السعودي في الدوري وضخ مليارات فهي ملياراتنا نحن ونضخها كما نريد، ونريد التطور مع العالم ولهذا نواصل العمل".

ورد على فوز منتخب عمان على حساب السعودية في نصف نهائي كأس الخليج، قال العقيدي " المنتخب السعودي دائما كعبه عالي على عمان، اليوم نحن في كأس العالم وسنكون جيدين في تلك البطولة".

وأتم "غدا سيثبت المنتخب السعودي من هو".

وتضم المجموعة الثاني السعودية، وعمان، والمغرب، وجزر القمر.

وتوج المنتخب السعودي بلقب كأس العرب مرتين، كثاني أكثر المنتخبات تتويجا باللقب خلف العراق حامل اللقب 4 مرات.

وانضم العقيدي نادي الفتح الموسم الماضي على سبيل الإعارة، قبل عودته هذا الموسم إلى ناديه النصر.

وخاض الحارس السعودية 17 مباراة دولية بينهم مباراتي إندونيسيا والعراق الحاسمتين للتأهل للمونديال.

