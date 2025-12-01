رينارد: أتمنى أن نفعل شيئا من أجل زيادة مشاركة اللاعبين السعوديين

الإثنين، 01 ديسمبر 2025 - 15:22

كتب : FilGoal

هيرفي رينارد - السعودية

تحدث هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي، عن فرص اللاعبين السعودية في المشاركة مع فرقهم.

وقال رينارد المدير الفني للسعودية في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة عمان، ردا على سؤال حول تطور الكرة السعودية "هنالك وجهتان نظر بالنسبة للكرة السعودية.. الدوري يتطور، ففي السابق كان هناك 6 لاعبين أجانب أما الآن فأصبحوا 8 مما يعني لاعبين سعوديين أقل".

وأكمل "عندما تكون مدربا لأحد الأندية في الدوري السعودي فسيكون لديك لاعبين أجانب جيدين، أما عندما تكون مدربا للمنتخب سيكون الأمر أكثر صعوبة لأن وقت اللاعبين السعوديين في اللعب بات أقل".

وأضاف "نحن نفعل ما علينا ، نتيجتنا أمام الأرجنتين في كأس العالم بالطبع كانت نتيجة إيجابية، وفي كأس العالم جئنا بعد أستراليا واليابان قبل التأهل من المرحلة التالية".

وتابع "الآن الأمر أكثر صعوبة، وهناك أسباب عديدة".

وأتم "أتمنى من الاتحاد والمسؤولين التفكير في اللاعبين السعوديين، لأننا إن أردنا الاستعداد لكأس آسيا القادمة وكأس العالم 2034، فيجب أن نبدأ من الآن، اللاعبون لا يشاركون بما يكفي، لذا علينا أن نفعل شيئًا لهم."

وتضم المجموعة الثاني السعودية، وعمان، والمغرب، وجزر القمر.

وتوج المنتخب السعودي بلقب كأس العرب مرتين، كثاني أكثر المنتخبات تتويجا باللقب خلف العراق حامل اللقب 4 مرات.

السعودية كأس العرب هيرفي رينارد
