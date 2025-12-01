السيسي يهنئ أبطال الكاراتيه والسلاح بعد ما قدموه في بطولة العالم

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة لمنتخبي مصر للكاراتيه والسلاح.

ويأتي ذلك بعد إنجاز المنتخبين في بطولة العالم التي أقيمت مؤخرا.

وجاء بيان الرئيس السيسي كالآتي:

"أتوجه بالتهنئة القلبية إلى منتخب مصر للكاراتيه، كبارًا وذوي الاحتياجات الخاصة، على الإنجاز التاريخي الذي تحقق بتصدر مصر الترتيب العام لدول العالم في بطولة العالم للكاراتيه، التي استضافتها مصر مؤخراً".

"ولا يقل هذا الإنجاز أهمية عما حققه منتخب مصر للسلاح، الذي توج بذهبية كأس العالم لسيف المبارزة تحت 20 سنة في هونج كونج، بعد أداء مشرف يليق بمكانة مصر وريادتها العالمية".

"إن أبناءنا الرياضيين يثبتون يومًا بعد يوم أن مصر قادرة على صناعة الإنجازات في شتى الميادين بعزيمتهم الصلبة و إصرارهم الدائم على حصد البطولات".

"حفظ الله مصر وأبطالها، ووفقهم لمزيد من النجاحات والبطولات التي ترفع راية الوطن عاليًا بين الأمم".

وحصد منتخب سيف المبارزة على ذهبية كأس العالم تحت 20 عاما في هونج كونج.

وتوجت مصر بثلاث ميداليات ذهبية في بطولة العالم للكاراتيه المقامة باستاد القاهرة.

ونجح الثنائي عبد الله ممدوح ويوسف بدوي في حصد ذهبية بطولة العالم للكاراتيه فئة الكوميتيه للرجال، كما توجت أحلام يوسف بذهبية تحت 55 كجم.

وتوجت آية هشام ببرونزية منافسات فئة الكاتا.

وكانت مروة أحمد حسين لاعبة وادي دجلة أيضا قد توجت بالمركز الثاني والميدالية الفضية ببطولة العالم للقدرات الخاصة.