مؤتمر فليك: أتلتيكو مدريد من الأفضل في أوروبا.. وأنا قوي لما قد يجلبه الموسم

الإثنين، 01 ديسمبر 2025 - 14:58

كتب : FilGoal

هانز فليك

فسر هانز فليك مدرب برشلونة سبب ظهوره بشكل حزين عقب فوز فريقه على ديبورتيفو ألافيس.

ويستعد برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد غدا الثلاثاء على ملعب كامب نو في الدوري الإسباني.

وقال فليك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نعلم أننا سنلعب ضد فريق كبير يملك جودة عالية ومدرب من الأفضل، وستكون مباراة صعبة لكن الأمور هكذا هي، نحن الآن في الصدارة وهذا ما نريده لكن ليست هذه نهاية الموسم".

وواصل "نرتكب الأكثير من الأحطاء، لدينا جودة عالية لنتحكم بالمباريات وهذا ما اتقده في المباريات الأخيرة وعلينا أن نرفع هذا المستوى لأننا قادرون على ذلك".

وأكمل "ما حدث بعد مباراة ألافيس كان طريفا ولا أعرف أول من وصف الأمر لكنني كنت محبطا لأننا فقدنا الكثير من الكرات كما أنني كنت محبطا لأننا حصلنا على طردين من الدكة لذلك كان علي أن ألتف كل مرة وأطلب منهم الهدوء"

واستمر "أنا قوي بما فيه الكفاية لما قد يجلبه هذا الموسم وأعلم ما يمكن أن يحصل في هذا النادي وأنا سعيد بوجودي، ومن الطبيعي أن تحصل بعض الأمور بطريقة مختلفة لكن الأمر يؤثر عليك أيضا لأنك تبذل طاقة كبيرة ثم تذهب للمنزل لترتاح أما ما يتعلق بأنني متعب جدا والتفكير بشيء مختلف لا وأنا سعيد بفريقي ونعلم أننا لسنا في أفضل مستوى كالموسم الماضي وعلينا أن نحسن مستوانا ونعمل على ذلك".

وكشف "بييدري جاهز ويمكنه البدء بشكل أساسي".

وتابع "سنرة غدا مدى جاهزية رافينيا، لقد لعب الروندو اليوم ثم غادر التدريبات وأنا أملك الثقة بشأن قدرته على لعب 90 دقيقة

وأردف "بالنسبة لأراوخو فهو ليس جاهزا حاليا، هو في وضعية خاصة ولا أريد قول الكثير لكن أرجوكم أن تحترموا ذلك ولا أستطيع أن أقول أكثر من هذا".

وشدد "الوقت ليس جاهزا للحديث عن وضعية تير شتيجن، هو يتحسن بشكل طبيعي وبدأ التدرب معنا لكنه ليس جاهزا للعب، علينا انتظار الخطوة المقبلة وهو في حالة جيدة وسعداء بذلك".

وأضاف "لم أشاعد مباراة ريال مدريد ضد جيرونا، تلقيت بعض الرسائل فقط وعلمت أن شيئا حصل لذلك قمت من فراشي وشاهدت ملخص المباراة، أنا أركز على فريقي فقط والمباراة تلو المباراة وفريقي فقط ولا شيء آخر يهم".

وأتم "عندما ترى موسمنا حتى الآن، سترى أننا امتلكنا إصابات كثيرة ويمكننا إيجاد أعذار كثيرة لذلك لكن من الجيد أننا في الصدارة، ومن المهم أن نحصل على دقائق أكثر مع التشكيل الأساسي، هذا الموسم الأمور مختلفة وعلينا إدارة لك وأن نمضي قدما في الأسابيع الثلاثة المقبلة وأن نفوز بالمباريات الكبرى".

