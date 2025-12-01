كونتي: الفوز على روما رسالة لأنفسنا.. وأنصح أعدائي فقط بالتدريب

يرى أنطونيو كونتي المدير الفني لنابولي أن انتصار فريقه بهدف دون رد على روما حمل رسالة هامة للاعبين، مبديا رضاه التام عن أداء الفريق رغم الغيابات المؤثرة.

واستعاد نابولي صدارة الدوري الإيطالي بالتساوي مع ميلان بعد الفوز على روما، بينما توقف رصيد روما عند المركز الثالث.

وتحدث كونتي عن قرار حصوله على راحة خلال فترة التوقف الدولي قائلا: "من المعتاد في إنجلترا أن يحصل المدرب على راحة خلال التوقفات، فعلت ذلك مع تشيلسي وتوتنام والاتفاق تم هنا أيضا مع إدارة نابولي".

وشدد كونتي "الدوري طويل جداً ومع ضغط المباريات يتطلب الأمر وقتا لالتقاط الأنفاس لي ولعائلتي وللاعبين".

أما عن تأثير الإصابات فأجاب "في ظل الغيابات اضطررنا لتغيير طريقة اللعب والعودة إلى 3-4-2-1 مثلما بدأنا. البعض يرى أن ماكتوميناي لا يؤدي في هذا المركز، لكنني أراه لاعب وسط (بوكس تو بوكس) ومناسب للنظام".

وعن الفوز أمام روما قال: "الخروج بالفوز من ملعب الأولمبيكو أمام فريق كبير بحجم روما لم يكن سهلا، المنافس كان يمر بفترة نتائج إيجابية وكان يتفوق علينا في الترتيب، لكننا تحلينا بالشخصية والأداء الهجومي المطلوب".

وأوضح "لسنا في أفضل ظروفنا حاليا بسبب كثرة الغيابات، لكني سعيد برد فعل اللاعبين. نأمل ألا تزداد الإصابات ونواصل المنافسة بشكل قوي".

ويستعد نابولي لمواجهة يوفنتوس في الجولة المقبلة في لقاء قوي على ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

واختتم كونتي تصريحاته: "إذا طلب مني أحد توصية بشأن مهنة التدريب لن أنصح بها أي صديق، بل ربما أنصح بها عدواً لي. إنها المهنة الأصعب في العالم".

وينافس نابولي حاليا على صدارة الدوري الإيطالي مع ميلان، متفوقا بفارق نقطة عن روما وإنتر.

بينما قد ينضم بولونيا لسباق القمة حال فوزه على كريمونيزي اليوم الاثنين.