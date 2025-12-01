انتهت كأس العرب - تونس (0)-(1) سوريا

الإثنين، 01 ديسمبر 2025 - 14:49

كتب : FilGoal

تونس ضد سوريا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة تونس ضد سوريا في افتتاحية بطولة كأس العرب 2025.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تشكيل كأس العرب - بن رمضان ومعلول وساسي أساسيون مع تونس.. وخربين يقود هجوم سوريا

نهاية المباراة

ق92. الحارس يتألق ويمنع إسماعيل غربي من تسجيل التعادل.

ق64. تسديدة قوية من بن رمضان بجوار المرمى.

ق61. سيف الدين الجزيري يشارك بدلا من مروان الصحراوي.

ق50. إسماعيل غربي يهدر فرصة هدف التعادل لتونس.

ق48. جوووووول أول لسوريا عن طريق عمر خربين من ركلة حرة مباشرة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق24. ضغط قوي من منتخب تونس لمحاولة تسجيل الهدف الأول

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

تونس سوريا كأس العرب 2025
