مباشر كأس العرب - تونس (0)-(1) سوريا.. تسديدة من بن رمضان
الإثنين، 01 ديسمبر 2025 - 14:49
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة تونس ضد سوريا في افتتاحية بطولة كأس العرب 2025.
تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ق64. تسديدة قوية من بن رمضان بجوار المرمى.
ق61. سيف الدين الجزيري يشارك بدلا من مروان الصحراوي.
ق50. إسماعيل غربي يهدر فرصة هدف التعادل لتونس.
ق48. جوووووول أول لسوريا عن طريق عمر خربين من ركلة حرة مباشرة.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق24. ضغط قوي من منتخب تونس لمحاولة تسجيل الهدف الأول
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
نرشح لكم
العقيدي ردا على صحفي عماني: ملياراتنا ونضخها كما نريد.. وغدا سنثبت من نحن رينارد: أتمنى أن نفعل شيئا من أجل زيادة مشاركة اللاعبين السعوديين قناة مفتوحة جديدة تحصل على حقوق إذاعة كأس العرب كأس العرب - مؤتمر رينارد: المنتخب العماني قوي.. وأتمنى مواجهة فرنسا في المونديال تشكيل كأس العرب - بن رمضان ومعلول وساسي أساسيون مع تونس.. وخربين يقود هجوم سوريا كأس العرب - مصر بالأحمر.. تفاصيل الاجتماع الفني لمواجهة الكويت كأس العرب - مؤتمر الكويت: مواجهة مصر صعبة بغض النظر عن اللاعبين والدليل النسخة الماضية مؤتمر طولان: لا أقدم الحجج والمبررات قبل كأس العرب.. والسولية والنني ساعداني في تكوين المنتخب