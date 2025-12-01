مباشر كأس العرب - تونس (0)-(1) سوريا.. تسديدة من بن رمضان

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة تونس ضد سوريا في افتتاحية بطولة كأس العرب 2025.

ق64. تسديدة قوية من بن رمضان بجوار المرمى.

ق61. سيف الدين الجزيري يشارك بدلا من مروان الصحراوي.

ق50. إسماعيل غربي يهدر فرصة هدف التعادل لتونس.

ق48. جوووووول أول لسوريا عن طريق عمر خربين من ركلة حرة مباشرة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق24. ضغط قوي من منتخب تونس لمحاولة تسجيل الهدف الأول

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل