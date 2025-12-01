مباشر كأس العرب - تونس (0)-(1) سوريا.. تسديدة من بن رمضان

الإثنين، 01 ديسمبر 2025 - 14:49

كتب : FilGoal

تونس ضد سوريا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة تونس ضد سوريا في افتتاحية بطولة كأس العرب 2025.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تشكيل كأس العرب - بن رمضان ومعلول وساسي أساسيون مع تونس.. وخربين يقود هجوم سوريا معلول: المواجهة الافتتاحية مفتاح أي مسابقة.. ونسعى لإسعاد جماهير تونس بـ كأس العرب كأس العرب - مؤتمر ساسي: قانون فيفا الجديد ممتاز.. ونريد تحقيق إنجاز لـ تونس كأس العرب - مؤتمر الطرابلسي: لماذا لا تفوز تونس باللقب.. وتوقيت البطولة صعب

ق64. تسديدة قوية من بن رمضان بجوار المرمى.

ق61. سيف الدين الجزيري يشارك بدلا من مروان الصحراوي.

ق50. إسماعيل غربي يهدر فرصة هدف التعادل لتونس.

ق48. جوووووول أول لسوريا عن طريق عمر خربين من ركلة حرة مباشرة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق24. ضغط قوي من منتخب تونس لمحاولة تسجيل الهدف الأول

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

تونس سوريا كأس العرب 2025
العقيدي ردا على صحفي عماني: ملياراتنا ونضخها كما نريد.. وغدا سنثبت من نحن رينارد: أتمنى أن نفعل شيئا من أجل زيادة مشاركة اللاعبين السعوديين قناة مفتوحة جديدة تحصل على حقوق إذاعة كأس العرب كأس العرب - مؤتمر رينارد: المنتخب العماني قوي.. وأتمنى مواجهة فرنسا في المونديال تشكيل كأس العرب - بن رمضان ومعلول وساسي أساسيون مع تونس.. وخربين يقود هجوم سوريا كأس العرب - مصر بالأحمر.. تفاصيل الاجتماع الفني لمواجهة الكويت كأس العرب - مؤتمر الكويت: مواجهة مصر صعبة بغض النظر عن اللاعبين والدليل النسخة الماضية مؤتمر طولان: لا أقدم الحجج والمبررات قبل كأس العرب.. والسولية والنني ساعداني في تكوين المنتخب
