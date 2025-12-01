قناة مفتوحة جديدة تحصل على حقوق إذاعة كأس العرب

أعلن مدحت شلبي مقدم برامج شبكة قنوات إم بي سي مصر عن الحصول على حقوق إذاعة كأس العرب.

وتستضيف قطر منافسات كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري.

وكشف مدحت شلبي عن حصول إم بي سي مصر على حقوق إذاعة كأس العرب برعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة تركي آل الشيخ.

وبذلك تنضم إم بي سي مصر لقنوات بي إن سبورتس المفتوحة والكاس وأبوظبي الرياضية لإذاعة مباريات البطولة.

وتأهلت منتخبات سوريا وفلسطين وعمان والكويت والبحرين وجزر القمر والسودان من التصفيات.

وبذلك يتواجد ستة منتخبات إفريقية في منافسات البطولة من أصل 16 منتخبا.

وتقام مباراة افتتاح البطولة بين منتخبي تونس وسوريا في تمام الثالثة من عصر اليوم الإثنين الموافق 1 من ديسمبر بينما تقام مساء مواجهة قطر ضد فلسطين.

وجاءت المجموعات كالآتي:

المجموعة الأولى: قطر - تونس - سوريا - فلسطين.

المجموعة الثانية: المغرب - السعودية - عمان - جزر القمر.

المجموعة الثالثة: مصر - الأردن - الإمارات - الكويت.

المجموعة الرابعة: الجزائر - العراق - البحرين - السودان.

وتقام منافسات دور المجموعات خلال الفترة من 1 إلى 9 ديسمبر المقبل.

بينما تقام مباريات ربع النهائي يومي 11 و12 أما نصف النهائي فيوم 15 وتختتم البطولة بالنهائي يوم 18.