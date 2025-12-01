كأس العرب - مؤتمر رينارد: المنتخب العماني قوي.. وأتمنى مواجهة فرنسا في المونديال

أثنى الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية، على منافسه منتخب عمان، قبل مواجهتهما في افتتاحية مباريات الفريقين في كأس العرب.

ويلتقي المنتخب السعودي أمام العماني في تمام السابعة مساء الثلاثاء، ضمن مباريات المجموعة الثانية.

وأوضح رينارد في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل المباراة: "المنتخب العماني قوي ولديه مدرب ممتاز"

وأكمل "تركيزنا ينصب على كأس العرب، دون التفكير في كأس العالم في الوقت الراهن، مازال لدينا وقت قبل المونديال".

وأضاف "هذه البطولة مهمة لأن الدوري السعودي توقف، ولدينا أفضل اللاعبين باستثناء 3 لاعبين موجودين في أوروبا."

وتابع "نخوض بطولة مهمة، وعلينا أن نحترم البلد ونقدم أفضل ما لدينا، ومن المهم أن نبدأ غدا بشكل جيد".

وعن قرعة كأس العالم، رد مدرب السعودية "ليس لدينا اختيارات في قرعة كأس العالم، أود أن ألعب ضد فرنسا يوما ما في المونديال".

وتقع السعودية في التصنيف الثالث بقرعة كأس العالم.. تابع التصنيف بالكامل بالضغط هنا

وأكمل "نعلم مدى صعوبة كأس العالم والقرعة ستكون صعبة، وبطولة العرب مهمة أيضا لنرى بعض الوجوه الجديدة".

وتضم المجموعة الثاني السعودية، وعمان، والمغرب، وجزر القمر.

وتوج المنتخب السعودي بلقب كأس العرب مرتين، كثاني أكثر المنتخبات تتويجا باللقب خلف العراق حامل اللقب 4 مرات.

السعودية كأس العرب
