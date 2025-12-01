تشكيل كأس العرب - بن رمضان ومعلول وساسي أساسيون مع تونس.. وخربين يقود هجوم سوريا

العقيدي ردا على صحفي عماني: ملياراتنا ونضخها كما نريد.. وغدا سنثبت من نحن

رينارد: أتمنى أن نفعل شيئا من أجل زيادة مشاركة اللاعبين السعوديين

مباشر كأس العرب - تونس (0)-(1) سوريا.. تسديدة من بن رمضان

قناة مفتوحة جديدة تحصل على حقوق إذاعة كأس العرب

كأس العرب - مؤتمر رينارد: المنتخب العماني قوي.. وأتمنى مواجهة فرنسا في المونديال

كأس العرب - مصر بالأحمر.. تفاصيل الاجتماع الفني لمواجهة الكويت

كأس العرب - مؤتمر الكويت: مواجهة مصر صعبة بغض النظر عن اللاعبين والدليل النسخة الماضية

مؤتمر طولان: لا أقدم الحجج والمبررات قبل كأس العرب.. والسولية والنني ساعداني في تكوين المنتخب