تشكيل كأس العرب - بن رمضان ومعلول وساسي أساسيون مع تونس.. وخربين يقود هجوم سوريا
الإثنين، 01 ديسمبر 2025 - 14:20
كتب : FilGoal
يبدأ الثلاثي علي معلول ومحمد بن رمضان وفرجاني ساسي في التشكيل الأساسي لمنتخب تونس.
ويواجه منتخب تونس نظيره سوريا ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العرب المقامة في قطر حتى 18 ديسمبر الجاري.
ويجلس سيف الجزيري لاعب نادي الزمالك على مقاعد البدلاء عقب وصوله متأخرا إلى بعثة الفريق.
وجاء تشكيل تونس كالآتي:
حراسة المرمى: أيمن دحمان.
الدفاع: علي معلول - مروان صحراوي - معتز النفاتي - ياسين مرياح - أسامة الحدادي.
الوسط: محمد بن رمضان - فرجاني ساسي - إسماعيل الغربي.
الهجوم: فراس شواط - عمر العيوني.
بينما يجلس سيف الجزيري لاعب الزمالك على مقاعد البدلاء.
وجاء تشكيل منتخب سوريا كالآتي:
حراسة المرمى: شاهر الشاكر.
الدفاع: أحمد فقا - عبد الله الشامي - خالد كردغلي - زكريا حنان.
الوسط: سيمون أمين - إلمار إبراهام - محمد صلخدي - محمود الأسود.
الهجوم: عمر خربين - محمد الحلاق.
ويقع منتخبا تونس وسوريا في المجموعة الأولى رفقة منتخبي قطر وفلسطين.
وكان منتخب تونس قد حصد وصافة النسخة الماضية.