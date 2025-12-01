كرة سلة - رفض تظلم الاتحاد السكندري بشأن قرارات نهائي دوري المرتبط

الإثنين، 01 ديسمبر 2025 - 13:56

كتب : هاني العوضي

رفض الاتحاد المصري لكرة السلة تظلم نادي الاتحاد السكندري المقدم بشأن قرارات نهائي دوري المرتبط؟

وكان قد قرر اتحاد كرة السلة اعتماد تتويج الأهلي بلقب دوري المرتبط، مع إيقاف مالك طه لاعب الاتحاد السكندي للناشئين والذي بدأت الأزمة بسببه لنهاية الموسم.

وعلم FilGoal.com أن الاتحاد المصري لكرة السلة قد رفض تظلم نادي الاتحاد السكندري بشأن قراراته.

وجاءت عقوبات اتحاد السلة كالآتي:

بناءً على أحداث مباراة الاتحاد والأهلي في إياب نهائي دوري المرتبط – رجال، التي أُقيمت يوم الاثنين الموافق 24 نوفمبر الجاري، وبالرجوع إلى تقريري حكام ومراقب المباراتين، توصي لجنة المسابقات بتوقيع العقوبات التالية على ناديي الاتحاد والأهلي.

أولًا: عقوبات نادي الاتحاد

- إيقاف اللاعب مالك طه حتى نهاية الموسم وتغريمه 15000 جنيه.

- إيقاف اللاعب فاروق محمد مباراتين وتغريمه 5000 جنيه.

- إيقاف الإداري جابر بيكهام مباراتين وتغريمه 1000 جنيه.

- تغريم جمهور نادي الاتحاد مبلغ 100000 جنيه لما بدر منه من سباب وإلقاء زجاجات المياه على لاعبي النادي الأهلي عقب نهاية مباراة المرتبط.

- تغريم نادي الاتحاد مبلغ 100000 جنيه نظير انسحاب فريق الرجال من المباراة.

- نقل 3 مباريات لنادي الاتحاد خارج ملعبه في بطولات اتحاد السلة، وإقامتها دون جمهور.

ثانيًا: عقوبات نادي الأهلي

- إيقاف كلًا من اللاعب عمر حاتم، واللاعب أسعد هنداوي، واللاعب آسر أحمد لمدة مباراتين للاشتباك مع لاعب نادي الاتحاد، مع تغريم كل لاعب 5000 جنيه.

- تغريم جمهور النادي الأهلي مبلغ 50000 جنيه لما بدر منه من سباب على لاعبي نادي الاتحاد عقب نهاية مباراة المرتبط.

- إيقاف المدرب إبراهيم الجمال مباراتين وتغريمه 5000 جنيه لما بدر منه تجاه المقصورة.

ثالثًا: عقوبات أخرى

- اعتماد نتيجة المباراة بفوز النادي الأهلي 20–0 بالانسحاب لعدم تواجد 5 لاعبين من فريق الاتحاد على أرض الملعب، وفقًا لقرار الحكام بانسحاب الفريق.

- إخطار شركة تذكرتي بعدم السماح لجماهير الاتحاد والأهلي الحاضرين في المباراة بدخول أي مباراة لمدة 3 أشهر من تاريخ اللقاء.

- تحمل كل نادٍ قيمة التلفيات داخل الصالة بناءً على تقرير مدير الصالة.

ماذا حدث؟

فاز فريق الناشئين للأهلي على الاتحاد في مباراة مثيرة امتدت للوقت الإضافي، وفور النهاية ألقى أحد لاعبي الاتحاد الكرة في وجه نظيره من الأهلي.

ونشبت مشادة بين لاعبي الفريقين وانتقلت إلى هتافات من الجماهير في المدرجات.

مما تسبب في تأجيل انطلاق مباراة الكبار والتي كان من المقرر لها في الثامنة مساء.

ليقرر اتحاد كرة السلة إخلاء الصالة ولعب المباراة بدون جماهير.

بعدها قرر فريق الاتحاد السكندري مغادرة صالة الشباب والرياضة وعدم لعب النهائي.

وذلك بسبب قرار اتحاد السلة بإخلاء الصالة ولعب النهائي دون جمهور.

وبعد إعلان عودة الفريقين لإجراء الإحماء من جديد وانتهاء الفترة المحددة لانتظار الفريقين ومدتها 20 دقيقة، انطلقت صافرة نهاية المباراة.

بعدها أعلن طاقم التحكيم اعتبار الاتحاد السكندري منسحبا وفوز الأهلي.

ثم أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة اعتبار الأهلي فائزا باللقب مع إلغاء مراسم التتويج.

