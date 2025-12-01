كأس العرب - مصر بالأحمر.. تفاصيل الاجتماع الفني لمواجهة الكويت

يخوض منتخب مصر مواجهة الكويت في افتتاحية مبارياته ببطولة كأس العرب بالقميص الأحمر.

ويلعب المنتخب المصري الثاني أمام الكويت على ملعب لوسيل في قطر الرابعة والنصف مساء الثلاثاء.

وتستضيف قطر كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري.

وأسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر والكويت عن ارتداء المنتخب المصري القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود، بينما يرتدي منتخب الكويت الطاقم الأزرق.

ويتواجد المنتخبان المصري والكويتي في المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبهما الإمارات والأردن.

ويلتقي منتخبا الإمارات والأردن يوم الأربعاء في إطار الجولة الأولى من المجموعة.

حضر الاجتماع الفني محمد منجي إداري الفريق وإسلام شاكر مسؤول المهمات.

وجاءت مواعيد مباريات مصر على النحو التالي:

مصر × الكويت

الثلاثاء 2 ديسمبر

مصر × الإمارات

السبت 6 ديسمبر

مصر الأردن

الثلاثاء 9 ديسمبر