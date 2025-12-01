جاسبريني: لم نقدم ما أردناه أمام نابولي وارتكبنا خطأ في الهدف كلفنا الخسارة

عدد جيان بييرو جاسبريني المدير الفني لفريق روما أسباب خسارة فريقه أمام نابولي، مشيرا لوجود أخطاء في التمركز أدت إلى هدف اللقاء الوحيد.

وغاب جاسبريني عن المنطقة الفنية في ملعب الأوليمبيكو بسبب عقوبة الإيقاف، واكتفى بمتابعة اللقاء من المدرجات بعد طرده في مباراة كريمونيزي بالجولة الماضية.

وعبّر جاسبريني عن استيائه من القرار التحكيمي على حدود منطقة الجزاء، والذي لم يُحتسب خطأ لصالح روما وقاد لهدف نابولي في الهجمة المرتدة التي أنهاها دافيد نيريس.

وقال جاسبريني في تصريحات لقناة DAZN: "هذه اللقطات يمكن رؤيتها من أكثر من زاوية. الحكم رأى أن رحماني لمس الكرة أولاً، ثم اصطدم بكوني، وغالبا ما نشاهد احتساب مثل هذه التدخلات أخطاء".

وتابع "بعيدا عن قرار الحكم، كنا متقدمين بشكل سيء في تلك اللحظة مع خروج هيرموسو ومانشيني من التمركز، وأيضا الظهيرين، ولهذا ارتكبنا نحن أيضا أخطاءً في هذه الهجمة".

وشدد جاسبريني "كان هذا الخطأ الوحيد الذي تسبب في تلقي الهدف بالمرتدة، حتى في الشوط الثاني ونحن نبحث عن العودة لم نتعرض لكثير من الهجمات".

واعترف مدرب روما بمشكلة الفريق في التعامل مع المرتدات هذا الموسم قائلا: "منذ فترة يوجد لدينا مشكلة في المرتدات، رأينا ذلك مع يوريتش ودي روسي وكان رانييري يعالجها باللعب الدفاعي العميق، لكن في فلسفتي أبحث دائما عن التقدم".

وأكد: "تربعنا على صدارة الدوري الإيطالي بفضل أسلوب لعبنا، لكننا بحاجة للمزيد من التوازن والتمركز الدفاعي، وهو ما افتقدناه في هدف نابولي".

واختتم جاسبريني تصريحاته "لم يكن لدينا الإيقاع أو الحدة الكافية للتعامل مع تنظيم نابولي الدفاعي".

وتعرض روما للخسارة الرابعة في الدوري هذا الموسم.

وتجمد رصيد روما عند 27 نقطة في المركز الرابع وبفارق نقطة واحدة فقط عن الصدارة.

فيما رفع نابولي رصيده إلى 28 نقطة ليتقاسم الصدارة مع ميلان.