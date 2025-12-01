بعد تعافيه من الإصابة.. تير شتيجن يعود لتدريبات برشلونة

الإثنين، 01 ديسمبر 2025 - 13:10

كتب : FilGoal

مارك أندري تير شتيجن

تعافى مارك أندري تير شتيجن حارس مرمى برشلونة من الإصابة التي كانت قد لحقت به.

وكان شتيجن قد أجرى عملية جراحية في الظهر قبل انطلاق الموسم بسبب إصابة تعرض لها.

وعاد الحارس الألماني إلى تدريبات برشلونة الجماعية بعد تعافيه من الإصابة.

ويقترب تير شتيجن من الجاهزية للعودة للمشاركة في المباريات مع برشلونة خلال الفترة المقبلة.

وفقا للتقارير فإن الحارس الألماني قد يخرج من الفريق الكتالوني خلال شهر يناير المقبل وسط اهتمام عدة أندية بضمه.

ولم يشارك تير شتيجن في أي مباراة منذ بداية الموسم الحالي.

وكان تير شتيجن قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال الموسم الماضي وغاب عن أغلب فتراته.

ويملك برشلونة حاليا جوان جارسيا وفويتشيك تشيزني بالإضافة إلى تير شتيجن في مركز حراسة المرمى.

