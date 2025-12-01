بعد تعافيه من الإصابة.. تير شتيجن يعود لتدريبات برشلونة
الإثنين، 01 ديسمبر 2025 - 13:10
كتب : FilGoal
تعافى مارك أندري تير شتيجن حارس مرمى برشلونة من الإصابة التي كانت قد لحقت به.
مارك تير شتيجن
النادي : برشلونة
وكان شتيجن قد أجرى عملية جراحية في الظهر قبل انطلاق الموسم بسبب إصابة تعرض لها.
وعاد الحارس الألماني إلى تدريبات برشلونة الجماعية بعد تعافيه من الإصابة.
ويقترب تير شتيجن من الجاهزية للعودة للمشاركة في المباريات مع برشلونة خلال الفترة المقبلة.
وفقا للتقارير فإن الحارس الألماني قد يخرج من الفريق الكتالوني خلال شهر يناير المقبل وسط اهتمام عدة أندية بضمه.
ولم يشارك تير شتيجن في أي مباراة منذ بداية الموسم الحالي.
وكان تير شتيجن قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال الموسم الماضي وغاب عن أغلب فتراته.
ويملك برشلونة حاليا جوان جارسيا وفويتشيك تشيزني بالإضافة إلى تير شتيجن في مركز حراسة المرمى.
نرشح لكم
سبورت: مفاوضات برشلونة لضم حمزة عبد الكريم منذ 3 أسابيع.. ومحاولة لضمه معارا مع أحقية البيع مؤتمر فليك: أتلتيكو مدريد من الأفضل في أوروبا.. وأنا قوي لما قد يجلبه الموسم مصدر من الأهلي لـ في الجول: عرض برشلونة لضم عبد الكريم شفهي حتى الآن.. ومتابعة من الخطيب ألونسو: الشوط الثاني ضد جيرونا كان أفضل.. ومواجهة بلباو فرصة للفوز خارج ملعبنا أشرف بن عياد: برشلونة بدأ التحرك من أجل ضم حمزة عبد الكريم الثالثة دون فوز.. ريال مدريد يتعادل مع جيرونا ويخسر الصدارة كادينا سير تكشف كواليس غضب فليك من الحكم الرابع ضد ألافيس انتهت الدوري الإسباني - جيرونا (1)-(1) ريال مدريد