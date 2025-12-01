مصطفى عبده مدير فني لنادي المنصورة

أعلن مجلس إدارة نادي المنصورة تعيين مصطفى عبده مديرا فنيا للفريق خلفا لياسر عبد الواحد.

وتقدم عبد الواحد باستقالته عقب التعادل مع راية بهدف لكل فريق في الجولة 14.

ويبدأ مصطفى عبده قيادة تدريبات فريق المنصورة اليوم الإثنين استعدادا لاستئناف دوري المحترفين.

وسبق لمصطفى عبده قيادة المنصورة وغزل المحلة والزرقا والإنتاج الحربي ومنتخب السويس.

وكانت استقالة ياسر عبد الواحد المدير الفني السابق للمنصورة، الثامنة عشر في دوري المحترفين هذا الموسم.

الاستقالات الفنية

1- استقالة حسام عبد العال من تدريب بلدية المحلة وتعيين أحمد عبد الرؤوف

حسام عبد العال رحل بعد مباراة واحدة من التعادل مع أسوان

2- إقالة أيمن المزين من تدريب السكة الحديد مودرن وتعيين حسام عبد العال

أيمن المزين رحل بعد ثلاث مباريات تعادل مع الترسانة وخسر من راية والمنصورة

3- استقالة منير عقيلة من تدريب مالية كفر الزيات وتعيين أيمن المزين

قاد عقيلة الفريق في ثلاث مباريات تعادل مع بروكسي ووي وخسر من ديروط

4- استقالة عطية السيد من الترسانة وتعيين مؤمن عبد الغفار

رحل الدكتور بعد الجولة الخامسة ،تعادل مع السكة الحديد والقناة وخسر من مسار والمالية وفاز على الداخلية

5- استقالة جمعة مشهور من وي وتعيين أحمد نبيل مانجا مؤقتا

رحل مشهور بعد الجولة الخامسة حقق التعادل مع القناة و المالية وأسوان وبروكسي وخسر من الداخلية

6- استقالة علاء نوح من تدريب طنطا وتعيين منير عقيلة

نوح قاد الفريق في 6 مباريات حقق فوز وتعادلين وثلاث هزائم

7- استقالة أمير عزمي مجاهد من تدريب أسوان

مجاهد قاد الفريق في 7 جولات حقق انتصار و4 تعادلات وهزيمتين

8- استقالة أيمن المزين من قيادة مالية كفر الزيات وتعيين وليد البشكار مؤقتا

المزين قاد الفريق في 4 جولات خسر من لافيينا بهدفين دون رد وأنتصر على الترسانة برباعية نظيفة وتعادل مع راية بهدفين لكل فريق وخسر من المنصورة بهدفين دون رد

9- إقالة محمد عطية من تدريب الإنتاج الحربي ، قاد الفريق في 8مباريات حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل وحيد و4 هزائم

10- وليد البشكار قاد مالية كفر الزيات مؤقتا لمدة مباراة أمام بترول أسيوط انتهت بالهزيمة بهدفين دون رد ثم تعيين أمير عزمي مجاهد

11- استقالة أحمد عبد الرؤوف من تدريب بلدية المحلة ،قاد الفريق في 9 مباريات حقق 3 نقاط من 3 تعادلات و6 هزائم

12 - إقالة حسام عبد العال من تدريب السكة الحديد مودرن بعد الجولة 11،وقاد حسام عبدالعال الفريق من الجولة الرابعة حقق 10 نقاط من انتصارين و4 تعادلات وهزيمتين

13- إقالة منير عقيلة من تدريب طنطا ،قاد الفريق في خمس مباريات حقق تعادلين وثلاث هزائم

14- استقالة المدرب المؤقت نبيل مانجا من وي وتعيين أليو زوبيرو

15- استقالة معتمد جمال من تدريب الإنتاج الحربي وتعيين حسام عبدالعال ، بعد قيادة معتمد للانتاج في 4 مباريات خسرها

16- استقالة أحمد عيد عبد الملك من تدريب الداخلية بعد 13 مباراة حقق 5 انتصارات و3 تعادلات و5 هزائم

17- استقالة محمد مكي من تدريب السكة الحديد مودرن بعد مباراتين خسرهما من مالية كفر الزيات وأسوان وتعيين أحمد عيد عبد الملك

18- استقالة ياسر عبد الواحد من تدريب المنصورة بعد 14 مباراة حقق 5 انتصارات و6 تعادلات و3 هزائم وتم تعيين مصطفى عبده