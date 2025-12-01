كأس العرب - مؤتمر الكويت: مواجهة مصر صعبة بغض النظر عن اللاعبين والدليل النسخة الماضية

الإثنين، 01 ديسمبر 2025 - 12:39

كتب : FilGoal

الكويت

يرى هيليو سوزا المدير الفني لمنتخب الكويت أن مواجهة مصر ستكون صعبة في كأس العرب بغض النظر عن عدم انضمام اللاعبين الأساسيين.

ويلعب منتخب مصر أمام الكويت في الرابعة والنصف غدا الثلاثاء بافتتاح مباريات المجموعة الثالثة.

ودلل سوزا على كلامه بأن المنتخبات الإفريقية تعاني في البطولة من اللعب بالصف الثاني ولكن رغم ذلك تواجد 3 منهم في نصف نهائي النسخة الماضية.

وقال هيليو سوزا عبر المؤتمر الصحفي: "بالنسبة لنا، كانت لدينا مباراة صعبة أمام موريتانيا في التصفيات وأثبتنا أحقيتنا بالتواجد في دور المجموعات بكأس ونسعى قدر الإمكان تقديم أداء جيد في المباراة الافتتاحية وأرى أن الظروف مناسبة للفوز باللقاء".

وشدد "سيكون منتخب مصر قويا بغض النظر عن عدم اللعب بالفريق الأول، وشاهدنا ذلك في النسخة الماضية وقدموا أداء جيدا، الفرق الإفريقية تعاني من نفس المشكلة وشاهدنا قوتهم رغم ذلك وكان الثلاثي مصر وتونس والجزائر في نصف النهائي".

وتابع "منتخب مصر قوي ولديه خبرات كبيرة وأغلب لاعبيهم فوق 25 عاما، لذلك مواجهتنا أمامهم ستكون صعبة وتحد كبير بالنسبة لنا واختبار لإمكانية استمرارنا في البطولة".

وكشف سوزا "نريد بناء فريق قوي للمستقبل وليس فقط من أجل المشاركة في كأس العرب، ويجب الحفاظ على إيجابيتنا والاستفادة من البطولة".

وأوضح "نحن تحت الضغوط بشكل متواصل لأن الكويت منتخب كبير، ويجب أن نستفيد بمنح الخبرات للاعبين وأنا أثق بهم ونسعى للسير قدما للوصول إلى أقصى استفادة".

واختتم "نعلم أن منتخب مصر عندما يخوض أي بطولة يكون هدفه التتويج باللقب بغض النظر عن اللاعبين ونعلم أنها مباراة صعبة لكننا لن نستسلم من أجل تحقيق نتيجة جيدة ونحن مصممون على الفوز".

مؤتمر عيد الرشيدي لاعب منتخب الكويت

وقال عيد الرشيدي بالمؤتمر الصحفي: "مستعدون بشكل كامل لمواجهة منتخب مصر الشقيق، تدربنا في 4 وحدات تدريبية من أجل تصحيح أخطاء مواجهة موريتانيا ونسعى لإسعاد جماهيرنا في افتتاح مبارياتنا بالبطولة".

وأضاف "طبيعي أن نكون تحت ضغط بسبب إرث منتخب الكويت الكبير، والجماهير هي الداعم الرئيسي لنا وإن شاء الله نقدم صورة تليق بنا وبمنتخبنا".

وتأهل منتخب الكويت إلى دور المجموعات بكأس العرب عقب الفوز على موريتانيا 2-0.

ويلعب منتخب الكويت ضمن المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبه مصر، والأردن، والإمارات.

