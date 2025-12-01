مؤتمر طولان: لا أقدم الحجج والمبررات قبل كأس العرب.. والسولية والنني ساعداني في تكوين المنتخب

نفى حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر الثاني المشارك في كأس العرب، تقديم الحجج والمبررات قبل خوض البطولة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الكويت في تمام الرابعة والنصف مساء الثلاثاء، في الجولة الافتتاحية لكأس العرب.

وأوضح طولان خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "لا أقدم حجج ومبررات، ما أقوله أننا رغم قصر المدة لكن ثقتي كبيرة في اللاعبين، وأنهم سينجحون في الوصول لمدى بعيد في هذه البطولة".

وأكمل "خضنا مباريات ودية أمام تونس والمغرب والبحرين والجزائر في إعداد جيد للبطولة."

وأضاف "استطعنا تكوين فريق في أيام معدودة وساعدني في ذلك اللاعبين الكبار مثل عمرو السولية قائد الفريق، ومحمد النني."

وتابع "اخترنا لاعبين لديهم الرغبة في الظهور بشكل جيد خلال البطولة، وهو ما شاهدناه في المباريات الودية لنلقى إشادة من الشارع المصري".

وعن استعداده لمنافسيه، قال "قمنا بتحليل كافة الفرق التي ستواجهنا ونحن على استعدادا لخوض البطولة".

واستدرك "رغم أن عمر الفريق لم يتعد 3 أشهر لكن ثقتي كبيرة في اللاعبين وتقديمهم أداء جيدا والوصول لمراحل متقدمة، وعلى الجانب الآخر هناك منتخبات تعمل منذ 4 سنوات، مثل المغرب والجزائر وتونس".

وردا على عدم نجاحه سابقا في قيادة المنتخب بكأس العرب عام 1998، قال طولان "البطولة التي شاركت فيها سابقا عام 1998 كنت مع منتخب الشباب، نجحت في الفوز امام سوريا، وخسرت أمام الكويت لأن خبرات اللاعبين كانت قليلة، وبالتالي كان هناك صعوبة كبيرة، ولكن هذه المرة نحن على استعداد جيد، وثقتي كبيرة في اللاعبين، وأعرف إمكانياتهم جيدا، وهم قادرين على صناعة تاريخ جيد في هذه البطولة".

وشارك منتخب مصر للشباب في كأس العرب 1998 في قطر، وودع البطولة من دور المجموعات.

وعن طبيعة الفترة التي عمل خلالها طولان مديرا فنيا للفريق، أوضح "وضعنا استراتيجية محددة لقصر فترة الإعداد، 3 أشهر عملنا 8 أيام في كل شهر، وبالتالي مجموع الفترات التدريبية التي قمت بها 6 وحدات تدريب فقط".

وأكمل "ما ساعدني رغم قصر المدة هي استجابة اللاعبين، ركزت على الإعداد الذهني وشرح الجانب التكتيكي باستفاضة.".

وتابع حديثه "تفاصيل العمل مع اللاعبين قمت بشرحها يوميا من خلال المحاضرات، بجانب العامل النفسي وضرورة شعور كل لاعب في هذا الفريق بقيمته، وساعدني عمرو السولية ومحمد النني في استيعاب اللاعبين واحتضانهم".

وأتم حديثه "العلاقة بين الجهاز الفني واللاعبين أكثر من ممتازة على المستوى الفني والنفسي".

وتستضيف قطر كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الثالثة إلى جانب الكويت والأردن والإمارات.