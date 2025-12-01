كأس العرب - مؤتمر السولية: نتمنى تقديم صورة جيدة تستمر لنهاية البطولة

الإثنين، 01 ديسمبر 2025 - 12:13

كتب : FilGoal

عمرو السولية - سيراميكا

شدد عمرو السولية لاعب منتخب مصر الثاني على سعادته بالتواجد معا المجموعة الحالية من اللاعبين.

عمرو السولية

النادي : سيراميكا كليوباترا

مصر

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الكويت غدا الثلاثاء في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العرب 2025.

وقال السولية خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "الجهاز الفني واللاعبين مركزين على تقديم أداء جيد في البطولة والوصول لأبعد مدى ولدينا لاعبين جيدين وأصحاب خبرات وآخرين شباب".

وواصل "نتمنى أن يحالفنا التوفيق بداية من الغد وأن نقدم صورة جيدة تستمر حتى نهاية البطولة".

وتابع "سعيد بالتواجد مع مجموعة اللاعبين المتواجدين في المنتخب وهي مجموعة جيدة، لا نتحدث عن أفراد ولكننا نعرف قيمة منتخب مصر ونريد تحقيق شيء جيد وإسعاد الشعب المصري والمنافسة على اللقب".

وأضاف "وجودي أنا ومحمد النني مع المنتخب مهم وكنت متواجدا بالنسخة الماضية وقدمنا بطولة جيدة ولكن لم يحالفنا التوفيق وهذه البطولة مختلفة ومعنا مجموعة جيدة من اللاعبين".

وأتم "حضور الجماهير لحظة لاستقبالنا لحظة وصولنا لفندق الإقامة كان دافعا كبيرا خاصة للاعبين الذين انضموا لأول مرة للمنتخب، وكلنا نعرف إن البطولة صعبة ولكن إن شاء الله نكون على قدر الحدث وأن نقدم بطولة صعبة".

وتلعب مصر في المجموعة مع الكويت والإمارات والأردن.

عمرو السولية منتخب مصر الثاني كأس العرب
